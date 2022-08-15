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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220815/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066413177.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T20:43+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
ممثلو المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية يسجلون عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة بريانكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

20:43 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 00:50 GMT 16.08.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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00:50 GMT 16.08.2022
الخارجية الروسية: مرور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر كييف محفوف بالمخاطر

أكد نائب مدير إدارة وزارة الخارجية الروسية لمنع الانتشار والحد من التسلح، إيغور فيشنفيتسكي، أن مرور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة زابوروجيه النووية عبر الأراضي التي تسيطر عليها كييف محفوف بالمخاطر.
. وقال فيشنفيتسكي للصحفيين، "تخيلوا، ماذا يعني مرورهم عبر كييف، يعني (المرور) عبر خط المواجهة. هذه مخاطرة كبيرة، بالنظر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، هي تشكيلات مسلحة غير متجانسة".
20:43 GMT 15.08.2022
أهم أحداث يوم الـ15 من أغسطس/آب للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
شن الجيش الأوكراني، مساء الاثنين، حوالي 25 ضربة مدفعية ثقيلة على إنرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قيادة الجيش الأوكراني تستعد لتنفيذ استفزازات واسعة النطاق في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول فوج أوكراني منفصل تعداده حوالي 1000 عسكري إلى نيكوبول بهدف تنفيذ الاستفزاز، حيث زود بمعدات حماية خاصة.
حيد سلاح الجو الروسي أكثر من 100 مرتزق من بولندا وألمانيا في منطقة خاركوف.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات عالية الدقة التي شنتها القوات الجوية الروسية قتلت أكثر من 260 قوميا متطرفا في مناطق أوغلدار وفوديانوي ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بقيام القوميين المتطرفين الأوكرانيين بتلغيم جسرين على طريق في كوراكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بهدف تفجيره واتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية مزعومة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الأوكراني نشر في مدرسة بمنطقة سلافيانكا عربات مدرعة وأنظمة ميلارس وأطلق منها النيران على التجمعات السكنية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا أجلت أكثر من 25 ألف شخص من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين خلال اليوم، ليصل مجموع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى حوالي 3.4 مليون شخص.
20:08 GMT 15.08.2022
أعلن رئيس بلدية غورلوفكا، اشتعال النيران في بعض مناطق المدينة، بعد قصفها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
19:02 GMT 15.08.2022
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
الدفاع الروسية: كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
15 أغسطس, 18:58 GMT
19:01 GMT 15.08.2022
19:01 GMT 15.08.2022
أفادت الدفاع الروسية بقيام وحدات من القوات الأوكرانية بالانتشار في مبنى روضة أطفال في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قامت هذه الوحدات ببناء نقاط تفتيش حول المنطقة وبتلغيم الطرق المجاورة ولم تبلغ سكان المنطقة بذلك بشكل متعمد.
18:48 GMT 15.08.2022
أعلن رئيس مركز الدفاع الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث استدعت لذلك ما يقرب من ألف عسكري من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
18:46 GMT 15.08.2022
أول 3 مقاتلات من طراز ميغ 31 بي إم بعد التحديث - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
"ميغ 31" تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت المجال الروسي وتجبرها على المغادرة
15 أغسطس, 18:19 GMT
17:39 GMT 15.08.2022
وزارة الدفاع الروسية: شويغو أجرى محادثات هاتفية مع غوتريش لمناقشة شروط التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
17:36 GMT 15.08.2022
قال مراسل "سبوتنيك" إنه من بين الوشوم الموجودة على جسد المرتزق السويدي الأسير ماتياس جوستافسون، الذي كان يقاتل في دونباس إلى جانب نظام كييف، تم العثور على "فالكنوت"، وهو رمز سحري وثني.
17:21 GMT 15.08.2022
محكمة دونيتسك توجه الاتهام لخمسة من المرتزقة بالقتال في صفوف القوات الأوكرانية
وجهت محكمة بجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، الاتهام لخمسة من المرتزقة الأجانب من مواطني كرواتيا وبريطانيا والسويد، بالقتال في صفوف القوات الأوكرانية، وذلك حسبما أفاد به مراسل وكالة سبوتنيك.

وفقا للمحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، فإن المواطن السويدي ماتياس غوستافسون والمواطن الكرواتي فيكوسلاف بريبيغ والبريطاني جون هاردينغ متهمون بارتكاب جرائم بموجب مادة "الاستيلاء بالقوة على السلطة"، وبموجب مادة "مشاركة مرتزق في نزاع مسلح أو أعمال قتالية". أما البريطاني أندرو هيل فتم توجيه الاتهام إليه بموجب مادة "مشاركة مرتزق في نزاع مسلح أو أعمال قتالية"، والبريطاني ديلان هيلي بارتكاب جريمة بموجب مادة "المساعدة في تجنيد المرتزقة لاستخدامهم في نزاع مسلح".

17:12 GMT 15.08.2022
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أسعار الكهرباء في أوروبا تقفز 6 أضعاف قيمتها بعد أزمة الطاقة
15 أغسطس, 16:54 GMT
16:08 GMT 15.08.2022
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن العقبات التي تحول دون زيارة محطة الطاقة النووية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي من الجانب الأوكراني.
15:33 GMT 15.08.2022
أعلن عضو مجلس مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روغوف، اليوم الاثنين، أن العسكريين الأوكرانيين قاموا خلال الساعتين الماضيتين بقصف منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية بالمدفعية الثقيلة 25 مرة.

وكتب روغوف على تطبيق تليغرام: "قصف إينيرغودار. تم خلال الساعتين الماضيتين قصف المدينة ومنطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية والمناطق السكنية بالمدينة نحو 25 مرة بالمدفعية الثقيلة وأسلحة 777".
15:33 GMT 15.08.2022
أكدت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، سماع دوي انفجارات قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف نفذته القوات الأوكرانية.
15:19 GMT 15.08.2022
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
سماع دوي انفجارات قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية إثر قصف نفذته القوات الأوكرانية
15 أغسطس, 15:06 GMT
14:31 GMT 15.08.2022
موظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
بريطانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات لإنقاذ الأسر من أزمة غلاء المعيشة
15 أغسطس, 14:29 GMT
14:25 GMT 15.08.2022
معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-57" تظهر أفضل ميزاتها في العملية العسكرية الخاصة
15 أغسطس, 14:24 GMT
13:47 GMT 15.08.2022
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
مدير "آرامكو": إعادة توجيه إمدادات النفط الروسية لم تؤثر على حصص الشركة في العالم
15 أغسطس, 13:43 GMT
13:24 GMT 15.08.2022
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته كييف على منشأة للنفط والغاز
15 أغسطس, 13:24 GMT
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT
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