أهم أحداث يوم الـ15 من أغسطس/آب للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

شن الجيش الأوكراني، مساء الاثنين، حوالي 25 ضربة مدفعية ثقيلة على إنرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قيادة الجيش الأوكراني تستعد لتنفيذ استفزازات واسعة النطاق في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول فوج أوكراني منفصل تعداده حوالي 1000 عسكري إلى نيكوبول بهدف تنفيذ الاستفزاز، حيث زود بمعدات حماية خاصة.

حيد سلاح الجو الروسي أكثر من 100 مرتزق من بولندا وألمانيا في منطقة خاركوف.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات عالية الدقة التي شنتها القوات الجوية الروسية قتلت أكثر من 260 قوميا متطرفا في مناطق أوغلدار وفوديانوي ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم.

أفادت وزارة الدفاع الروسية بقيام القوميين المتطرفين الأوكرانيين بتلغيم جسرين على طريق في كوراكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بهدف تفجيره واتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية مزعومة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الأوكراني نشر في مدرسة بمنطقة سلافيانكا عربات مدرعة وأنظمة ميلارس وأطلق منها النيران على التجمعات السكنية.