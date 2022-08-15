https://sputnikarabic.ae/20220815/تونس-تراجع-البطالة-بنحو-1-خلال-الربع-الثاني-من-2022-1066430863.html
تونس... تراجع البطالة بنحو 1% خلال الربع الثاني من 2022
تونس... تراجع البطالة بنحو 1% خلال الربع الثاني من 2022
سجلت تونس تراجعا في نسبة البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 1%، وفق معطيات رسمية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T12:28+0000
2022-08-15T12:28+0000
2022-08-15T12:28+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال المعهد الوطني للإحصاء في تقريره المنشور اليوم الاثنين، إن نسبة البطالة تراجعت بنسبة 0.8% لتصل إلى 15.3% في الربع الثاني من 2022 مقابل 16.1% في الربع الأول من العام ذاته، بحسب إذاعة "شمس إف إم".وقدر العاطلين عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 626.1 ألف مقابل 653.2 ألف في الربع الأول.وتراجعت نسبة البطالة خلال الربع الثاني لدى الرجال إلى 13.1% مقابل 14.1% في الربع الأول، وتراجعت 20.5% عند النساء مقابل 20.9% في الربع الأول.وسجل عدد المشتغلين خلال الربع الثاني من العام زيادة قدرها 61.2 ألف، وفق التقرير الذي تناول مؤشرات التشغيل والبطالة للربع الثاني من سنة 2022.
https://sputnikarabic.ae/20201016/في-تونس-نسبة-البطالة-ترتفع-إلى-18-1046863899.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس... تراجع البطالة بنحو 1% خلال الربع الثاني من 2022
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سجلت تونس تراجعا في نسبة البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 1%، وفق معطيات رسمية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تقريره المنشور اليوم الاثنين، إن نسبة البطالة تراجعت بنسبة 0.8% لتصل إلى 15.3% في الربع الثاني من 2022 مقابل 16.1% في الربع الأول من العام ذاته، بحسب إذاعة
"شمس إف إم".
وقدر العاطلين عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 626.1 ألف مقابل 653.2 ألف في الربع الأول.
16 أكتوبر 2020, 14:03 GMT
وتراجعت نسبة البطالة
خلال الربع الثاني لدى الرجال إلى 13.1% مقابل 14.1% في الربع الأول، وتراجعت 20.5% عند النساء مقابل 20.9% في الربع الأول.
وسجل عدد المشتغلين خلال الربع الثاني من العام زيادة قدرها 61.2 ألف، وفق التقرير الذي تناول مؤشرات التشغيل والبطالة للربع الثاني من سنة 2022.