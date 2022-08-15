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تونس... تراجع البطالة بنحو 1% خلال الربع الثاني من 2022
تونس... تراجع البطالة بنحو 1% خلال الربع الثاني من 2022
سجلت تونس تراجعا في نسبة البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 1%، وفق معطيات رسمية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T12:28+0000
2022-08-15T12:28+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال المعهد الوطني للإحصاء في تقريره المنشور اليوم الاثنين، إن نسبة البطالة تراجعت بنسبة 0.8% لتصل إلى 15.3% في الربع الثاني من 2022 مقابل 16.1% في الربع الأول من العام ذاته، بحسب إذاعة "شمس إف إم".وقدر العاطلين عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 626.1 ألف مقابل 653.2 ألف في الربع الأول.وتراجعت نسبة البطالة خلال الربع الثاني لدى الرجال إلى 13.1% مقابل 14.1% في الربع الأول، وتراجعت 20.5% عند النساء مقابل 20.9% في الربع الأول.وسجل عدد المشتغلين خلال الربع الثاني من العام زيادة قدرها 61.2 ألف، وفق التقرير الذي تناول مؤشرات التشغيل والبطالة للربع الثاني من سنة 2022.
https://sputnikarabic.ae/20201016/في-تونس-نسبة-البطالة-ترتفع-إلى-18-1046863899.html
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أخبار تونس اليوم

تونس... تراجع البطالة بنحو 1% خلال الربع الثاني من 2022

12:28 GMT 15.08.2022
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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سجلت تونس تراجعا في نسبة البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 1%، وفق معطيات رسمية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تقريره المنشور اليوم الاثنين، إن نسبة البطالة تراجعت بنسبة 0.8% لتصل إلى 15.3% في الربع الثاني من 2022 مقابل 16.1% في الربع الأول من العام ذاته، بحسب إذاعة "شمس إف إم".
وقدر العاطلين عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 626.1 ألف مقابل 653.2 ألف في الربع الأول.
رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي أثناء خطابه في البرلمان التونسي، 1 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2020
في تونس... نسبة البطالة ترتفع إلى 18%
16 أكتوبر 2020, 14:03 GMT
وتراجعت نسبة البطالة خلال الربع الثاني لدى الرجال إلى 13.1% مقابل 14.1% في الربع الأول، وتراجعت 20.5% عند النساء مقابل 20.9% في الربع الأول.
وسجل عدد المشتغلين خلال الربع الثاني من العام زيادة قدرها 61.2 ألف، وفق التقرير الذي تناول مؤشرات التشغيل والبطالة للربع الثاني من سنة 2022.
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