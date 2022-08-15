https://sputnikarabic.ae/20220815/تونس-تفكيك-شبكة-دولية-مختصة-في-غسل-الأموال-وتهريبها-إلى-الخارج-1066448519.html
تونس... تفكيك شبكة دولية مختصة في "غسل الأموال وتهريبها إلى الخارج"
تونس... تفكيك شبكة دولية مختصة في "غسل الأموال وتهريبها إلى الخارج"
تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية، تتكون من تونسيين وأجانب، نشطت في غسل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T17:14+0000
2022-08-15T17:14+0000
2022-08-15T17:14+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونجحت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، في حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 ملايين و17 ألف دينار تونسي، وفقا لوسائل إعلام محلية.كما تمت مداهمة مقرّات الشبكة بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس.ويتهم الموقوفون بتهريب مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.
https://sputnikarabic.ae/20180207/البرلمان-الأوروبي-يصنف-تونس-في-القائمة-السوداء-لمخاطر-غسل-الأموال-1029823609.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس... تفكيك شبكة دولية مختصة في "غسل الأموال وتهريبها إلى الخارج"
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تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية، تتكون من تونسيين وأجانب، نشطت في غسل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.
ونجحت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، في حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 ملايين و17 ألف دينار تونسي، وفقا لوسائل إعلام محلية
.
كما تمت مداهمة مقرّات الشبكة بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
ويتهم الموقوفون بتهريب مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.
ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.