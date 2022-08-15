https://sputnikarabic.ae/20220815/جدل-في-الصين-بسبب-أقلام-مزودة-بكاميرات-لمراقبة-الطلاب-وزارة-التعليم-توضح-1066444460.html
جدل في الصين بسبب "أقلام مزودة بكاميرات" لمراقبة الطلاب.. وزارة التعليم توضح
جدل في الصين بسبب "أقلام مزودة بكاميرات" لمراقبة الطلاب.. وزارة التعليم توضح
أثارت نية السلطات التعليمية في الصين توزيع أقلام مزودة بكاميرات لمراقبة الطلاب خلال السنة الدراسية الجديدة، جدلا واسعا. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T15:14+0000
2022-08-15T15:14+0000
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العالم
الصين
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وستُزود هذه الأقلام، المتصلة بشبكة الإنترنت، بكاميرا صغيرة تقوم بتصوير ملاحظات الطلاب بشكل مستمر وترسلها إلى معلميهم، وفقا لوسائل إعلام غربية.سيعمم الجهاز في نهاية الشهر الجاري، بعد أن جرت تجربته في بعض المدارس الابتدائية والثانوية في شنغهاي ومقاطعة يوننان لعدة سنوات.وإزاء حالة الجدل والانتقادات، دافعت وزارة التعليم الصينية عن هذا الإجراء الذي "يهدف إلى تعزيز إدارة الواجبات المنزلية في المدارس".لكن بعض وسائل الإعلام المحلية أعربت عن قلقها حيال هذا القلم.وقالت تلميذة من مقاطعة هاينان الواقعة في أقصى جنوب البلاد، إنها بسبب هذا "القلم الذكي"، تشعر "بالمراقبة" و"فقدت بهجة إجازتها".يبدأ الجهاز بنقل المحتوى عبر البلوتوث بمجرد أن يضع الطلاب قلمهم على ورقة أينما كانوا. بهذه الطريقة، يمكن للمعلمين أن يعرفوا بدقة الوقت الذي يقضيه طلابهم في العمل المدرسي، كما يمكنهم تنزيل واجباتهم المدرسية وتصحيحها.
https://sputnikarabic.ae/20210408/الصين-تلجأ-إلى-آلاف-من-المدرسين-والمعلمين-لتعزيز-التعليم-في-الريف--1048613047.html
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العالم, الصين
جدل في الصين بسبب "أقلام مزودة بكاميرات" لمراقبة الطلاب.. وزارة التعليم توضح
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أثارت نية السلطات التعليمية في الصين توزيع أقلام مزودة بكاميرات لمراقبة الطلاب خلال السنة الدراسية الجديدة، جدلا واسعا.
وستُزود هذه الأقلام، المتصلة بشبكة الإنترنت، بكاميرا صغيرة تقوم بتصوير ملاحظات
الطلاب بشكل مستمر وترسلها إلى معلميهم، وفقا لوسائل إعلام غربية.
سيعمم الجهاز في نهاية الشهر الجاري، بعد أن جرت تجربته في بعض المدارس الابتدائية والثانوية في شنغهاي ومقاطعة يوننان لعدة سنوات.
وإزاء حالة الجدل والانتقادات، دافعت وزارة التعليم الصينية عن هذا الإجراء الذي "يهدف إلى تعزيز إدارة الواجبات المنزلية في المدارس".
وأوضحت الوزارة أنه يجب على المعلمين "عندما تسمح الظروف، تشجيع الاستخدام العلمي لأدوات الكمبيوتر للتحليل وتشخيص الواجبات المنزلية".
لكن بعض وسائل الإعلام المحلية أعربت عن قلقها حيال هذا القلم.
وقالت تلميذة من مقاطعة هاينان الواقعة في أقصى جنوب البلاد، إنها بسبب هذا "القلم الذكي"، تشعر "بالمراقبة" و"فقدت بهجة إجازتها".
يبدأ الجهاز بنقل المحتوى عبر البلوتوث بمجرد أن يضع الطلاب قلمهم على ورقة أينما كانوا. بهذه الطريقة، يمكن للمعلمين أن يعرفوا بدقة الوقت الذي يقضيه طلابهم في العمل المدرسي، كما يمكنهم تنزيل واجباتهم المدرسية وتصحيحها.