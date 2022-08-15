https://sputnikarabic.ae/20220815/جونسون-يهنئ-الشعب-الهندي-بالذكرى-الـ-75-للاستقلال-1066423937.html
جونسون يهنئ الشعب الهندي بالذكرى الـ 75 للاستقلال
جونسون يهنئ الشعب الهندي بالذكرى الـ 75 للاستقلال
هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، شعب الهند، بمناسبة الذكرى الـ 75 للاستقلال، مسلطا الضوء على "الجسر الحي المزدهر بين البلدين" 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:40+0000
2022-08-15T10:40+0000
2022-08-15T10:40+0000
بوريس جونسون
أخبار الهند اليوم
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وقال جونسون في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أهنئ شعب الهند بـ 75 عاما من الاستقلال".وأضاف: "خلال زيارتي الأخيرة إلى غوجارات ونيودلهي رأيت بنفسي الجسر الحي بين بلدينا. إنني أتطلع إلى رؤية هذه الروابط تنتقل من قوة إلى أخرى في السنوات الـ 75 المقبلة".يشار إلى أن الهند، نالت استقلالها عن الاستعمار البريطاني في عام 1947 وتم إعلانها كجمهورية في 26 يناير/كانون الثاني 1950.وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلم قد استهل الاحتفالات برفع علم بلاده على القلعة الحمراء الشهيرة بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.وأكد مودي في كلمة له حرص حكومته "على تحقيق تطلعات الشعب الهندي والتصدي للتحديات الصعبة التي تواجه البلاد".وأكد أن "الهند سوف تحقق طموحاتها وتصبح دولة متقدمة خلال الخمس والعشرين سنة القادمة".
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سبوتنيك عربي
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بوريس جونسون, أخبار الهند اليوم
بوريس جونسون, أخبار الهند اليوم
جونسون يهنئ الشعب الهندي بالذكرى الـ 75 للاستقلال
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هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، شعب الهند، بمناسبة الذكرى الـ 75 للاستقلال، مسلطا الضوء على "الجسر الحي المزدهر بين البلدين"
وقال جونسون في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أهنئ شعب الهند
بـ 75 عاما من الاستقلال".
وأضاف: "خلال زيارتي الأخيرة إلى غوجارات ونيودلهي رأيت بنفسي الجسر الحي بين بلدينا. إنني أتطلع إلى رؤية هذه الروابط تنتقل من قوة إلى أخرى في السنوات الـ 75 المقبلة".
يشار إلى أن الهند، نالت استقلالها عن الاستعمار البريطاني في عام 1947 وتم إعلانها كجمهورية في 26 يناير/كانون الثاني 1950.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلم قد استهل الاحتفالات برفع علم بلاده على القلعة الحمراء الشهيرة بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.
وأكد مودي في كلمة له حرص حكومته "على تحقيق تطلعات الشعب الهندي والتصدي للتحديات الصعبة التي تواجه البلاد".
وأكد أن "الهند سوف تحقق طموحاتها وتصبح دولة متقدمة خلال الخمس والعشرين سنة القادمة".