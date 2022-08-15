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https://sputnikarabic.ae/20220815/رئيس-أركان-الجيش-العراقي-الصحراء-لن-تكون-ملاذا-آمنا-للإرهابيين-1066436770.html
رئيس أركان الجيش العراقي: الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين
رئيس أركان الجيش العراقي: الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين
أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير يارالله، اليوم الاثنين، أن المناطق الصحراوية في بلاده لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T13:26+0000
2022-08-15T13:26+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا خلال زيارة رئيس أركان الجيش لمحافظة الأنبار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال يارلله إنه من الضروري استمرار عمليات البحث والتفتيش في المناطق الصحراوية لتدمير أي وكر يحاول الإرهابيون الاختباء فيه.وأضاف رئيس أركان الجيش العراقي أن: "الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين".وأشاد المسؤول العراقي بمستوى العمليات النوعية التي تقوم بها قطعات الفرقة السابعة والتي نجحت في تأمين مناطق غرب الأنبار.وخلال الزيارة تفقد قاطع عمليات الجزيرة واطلع على آخر العمليات التي تنفذها قطعات الجيش في المناطق الصحراوية غرب المحافظة.
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أخبار العراق اليوم

رئيس أركان الجيش العراقي: الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين

13:26 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubayeمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
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أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير يارالله، اليوم الاثنين، أن المناطق الصحراوية في بلاده لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين.
جاء هذا خلال زيارة رئيس أركان الجيش لمحافظة الأنبار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال يارلله إنه من الضروري استمرار عمليات البحث والتفتيش في المناطق الصحراوية لتدمير أي وكر يحاول الإرهابيون الاختباء فيه.
وأضاف رئيس أركان الجيش العراقي أن: "الصحراء لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين".
وأشاد المسؤول العراقي بمستوى العمليات النوعية التي تقوم بها قطعات الفرقة السابعة والتي نجحت في تأمين مناطق غرب الأنبار.
وخلال الزيارة تفقد قاطع عمليات الجزيرة واطلع على آخر العمليات التي تنفذها قطعات الجيش في المناطق الصحراوية غرب المحافظة.
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