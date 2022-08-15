https://arabic.sputniknews.com/20220815/رئيس-حكومة-بيلاروسيا-يكشف-عن-إشارات-غربية-للتعاون-1066412424.html
رئيس حكومة بيلاروسيا يكشف عن إشارات غربية للتعاون
رئيس حكومة بيلاروسيا يكشف عن إشارات غربية للتعاون
كشف رئيس الحكومة البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، أن هناك إشارات من الغرب بشأن استعداده للتعاون مع بلاده. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T05:11+0000
2022-08-15T05:11+0000
2022-08-15T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال غولوفتشينكو لقناة "ONT" التلفزيونية: "أعتقد أن صحوة ما ستحدث على أي حال. علاوة على ذلك، هناك الكثير من الإشارات حول الاستعداد للعمل معنا".وقال رئيس الحكومة البيلاروسية إنه خلال الأشهر الستة الماضية "بلغت صادرات بيلاروسيا إلى ما يسمى بالدول غير الصديقة 3.5 مليار دولار"، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعد ضخما مقارنة بسياسة العقوبات المفروضة على كل من روسيا وبيلاروسيا".وتدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية، قبل عامين، على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب 2020، وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات.واعتبر الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، مسؤولا عن قمع المتظاهرين، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020، ضد المرشحين الرئاسيين من المعارضة والمتظاهرين.وكان للعملية العسكرية الخاصة الروسية التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/ شباط لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، تأثيرها على العلاقات البيلاروسية- الغربية؛ وذلك بسبب اعتبار الغرب مينسك "شريكة في العدوان الروسي" المزعوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس حكومة بيلاروسيا يكشف عن إشارات غربية للتعاون
تابعنا عبر
كشف رئيس الحكومة البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، أن هناك إشارات من الغرب بشأن استعداده للتعاون مع بلاده.
وقال غولوفتشينكو لقناة "ONT
" التلفزيونية: "أعتقد أن صحوة ما ستحدث على أي حال. علاوة على ذلك، هناك الكثير من الإشارات حول الاستعداد للعمل معنا".
وقال رئيس الحكومة البيلاروسية إنه خلال الأشهر الستة الماضية "بلغت صادرات بيلاروسيا إلى ما يسمى بالدول غير الصديقة 3.5 مليار دولار"، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعد ضخما مقارنة بسياسة العقوبات المفروضة على كل من روسيا وبيلاروسيا".
وتدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية، قبل عامين، على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب 2020، وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، مسؤولا عن قمع المتظاهرين، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020، ضد المرشحين الرئاسيين من المعارضة والمتظاهرين.
وكان للعملية العسكرية الخاصة الروسية
التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/ شباط لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، تأثيرها على العلاقات البيلاروسية- الغربية؛ وذلك بسبب اعتبار الغرب مينسك "شريكة في العدوان الروسي" المزعوم.