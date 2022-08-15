https://sputnikarabic.ae/20220815/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يؤكد-فقدان-أوكرانيا-استقلالها-المالي--1066441360.html
رئيس مجلس الدوما الروسي يؤكد فقدان أوكرانيا استقلالها المالي
رئيس مجلس الدوما الروسي يؤكد فقدان أوكرانيا استقلالها المالي
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن أوكرانيا فقدت استقلالها المالي. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T14:03+0000
2022-08-15T14:03+0000
2022-08-15T14:03+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066441178_38:0:1243:678_1920x0_80_0_0_06e2713a30471a8d32c33c15f4f4e2b7.jpg
وأشار فولودين إلى أن الضرائب المحصلة في البلاد تشكل 40% فقط من ميزانية أوكرانيا، في حين تنفق كييف أكثر من 60% من الميزانية على الاحتياجات العسكرية، مشيرا إلى أن العجز الشهري لخزينة الدولة بلغ 5 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، عن خسائر الميزانية الأوكرانية، حيث نوهت إلى أن كييف تخطط للتعويض عن النفقات من خلال تلقي المساعدات الخارجية، واستحداث النقود الذي يمكن أن يكون مصدرا آخر لتجديد الميزانية بالمال، لكنه لن يكفي. قبل ذلك، أفادت الصحيفة المنشور أن كييف بالكاد تستطيع دفع رواتب أفرادها العسكريين، ولكنها مستعدة للمخاطرة باستقرار نظامها المالي من أجلهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066441178_188:0:1092:678_1920x0_80_0_0_e9d75c6df09de3847cc2fc0d9af7f91a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
رئيس مجلس الدوما الروسي يؤكد فقدان أوكرانيا استقلالها المالي
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن أوكرانيا فقدت استقلالها المالي.
وأشار فولودين إلى أن الضرائب المحصلة في البلاد تشكل 40% فقط من ميزانية أوكرانيا، في حين تنفق كييف أكثر من 60% من الميزانية على الاحتياجات العسكرية، مشيرا إلى أن العجز الشهري لخزينة الدولة بلغ 5 مليارات دولار.
بالإضافة إلى ذلك، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، عن خسائر الميزانية الأوكرانية، حيث نوهت إلى أن كييف تخطط للتعويض عن النفقات من خلال تلقي المساعدات الخارجية، واستحداث النقود الذي يمكن أن يكون مصدرا آخر لتجديد الميزانية بالمال، لكنه لن يكفي.
قبل ذلك، أفادت الصحيفة المنشور أن كييف بالكاد تستطيع دفع رواتب أفرادها العسكريين، ولكنها مستعدة للمخاطرة باستقرار نظامها المالي من أجلهم.