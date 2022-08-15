https://sputnikarabic.ae/20220815/رئيس-وزراء-حكومة-طالبان-في-ذكرى-استيلائها-على-الحكم-لا-نشكل-تهديدا-لأي-دولة-1066427926.html
رئيس وزراء حكومة "طالبان" في ذكرى استيلائها على الحكم: لا نشكل تهديدا لأي دولة
رئيس وزراء حكومة "طالبان" في ذكرى استيلائها على الحكم: لا نشكل تهديدا لأي دولة
أكد رئيس وزراء حكومة "طالبان" في أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، في الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء الحركة على العاصمة الأفغانية، كابول، أن الحركة لا تشكل... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:49+0000
2022-08-15T11:49+0000
2022-08-15T11:49+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وأوضح أخوند، في رسالة مكتوبة لوسائل الإعلام، بمناسبة وصول الحركة للحكم في أفغانستان، "طالبان ليست تهديدا لأي دولة"، مطالبا دول العالم بعقد علاقات سياسية إيجابية وجيدة مع الحركة.وفي 15 أغسطس/آب، استولت "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على العاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها على غالبية الأراضي الأفغانية.وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت "طالبان" حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/السفير-الروسي-لدى-أفغانستان-طالبان-لا-تعمل-بكل-طاقتها-لمحاربة-الإرهاب-لكنها-مهتمة-بذلك-1066416525.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
رئيس وزراء حكومة "طالبان" في ذكرى استيلائها على الحكم: لا نشكل تهديدا لأي دولة
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أكد رئيس وزراء حكومة "طالبان" في أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، في الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء الحركة على العاصمة الأفغانية، كابول، أن الحركة لا تشكل تهديدا لأي دولة، داعيا دول العالم إلى تعزيز علاقاتها معها.
كابول - سبوتنيك
. وأوضح أخوند، في رسالة مكتوبة لوسائل الإعلام، بمناسبة وصول الحركة للحكم في أفغانستان، "طالبان ليست تهديدا لأي دولة"، مطالبا دول العالم بعقد علاقات سياسية إيجابية وجيدة مع الحركة.
وتابع: "ينبغي على العالم تعزيز العلاقات مع طالبان".
وفي 15 أغسطس/آب، استولت "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على العاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها على غالبية الأراضي الأفغانية.
وسيطرت طالبان
على السلطة في أفغانستان، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت "طالبان" حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.