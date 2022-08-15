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https://arabic.sputniknews.com/20220815/راجمة-صواريخ-روسية-جديدة-تدار-عن-بعد-1066414112.html
راجمة صواريخ روسية جديدة تدار عن بعد
راجمة صواريخ روسية جديدة تدار عن بعد
أعلن مدير معهد أبحاث الروبوت التابع للشركة الروسية المصنعة لأسلحة الدقة العالية عن صنع تقنية روبوتية لراجمة الصواريخ المستقبلية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T06:41+0000
2022-08-15T06:41+0000
سلاح روسيا
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وقال فلاديمير بيمينوف، المدير العام لمعهد "سيغنال"، لـ"سبوتنيك" إن التقنية التي اخترعها علماء المعهد تمكّن مشغّلي راجمة الصواريخ الجاري العمل على إنشائها من إدارتها عن بعد.وسيلجأ طاقم راجمة الصواريخ المستقبلية إلى استخدام الروبوت للتحكم فيها عندما يكون العدو قريبا منها ويمكنه أن يطلق النار عليها. في هذه الحالة يمكن أن يتواجد طاقم راجمة الصواريخ في مكان آمن ويتحكم فيها عن بعد.ولا توجد راجمة صواريخ تدار عن بعد في روسيا والعالم حاليًا.
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سلاح روسيا

راجمة صواريخ روسية جديدة تدار عن بعد

06:41 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلن مدير معهد أبحاث الروبوت التابع للشركة الروسية المصنعة لأسلحة الدقة العالية عن صنع تقنية روبوتية لراجمة الصواريخ المستقبلية.
وقال فلاديمير بيمينوف، المدير العام لمعهد "سيغنال"، لـ"سبوتنيك" إن التقنية التي اخترعها علماء المعهد تمكّن مشغّلي راجمة الصواريخ الجاري العمل على إنشائها من إدارتها عن بعد.
وسيلجأ طاقم راجمة الصواريخ المستقبلية إلى استخدام الروبوت للتحكم فيها عندما يكون العدو قريبا منها ويمكنه أن يطلق النار عليها. في هذه الحالة يمكن أن يتواجد طاقم راجمة الصواريخ في مكان آمن ويتحكم فيها عن بعد.
ولا توجد راجمة صواريخ تدار عن بعد في روسيا والعالم حاليًا.
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