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https://sputnikarabic.ae/20220815/روسيا-تسلم-الهند-أفواجا-جديدة-من-أنظمة-إس-400----1066438655.html
روسيا تسلم الهند أفواجا جديدة من أنظمة "إس-400"
روسيا تسلم الهند أفواجا جديدة من أنظمة "إس-400"
أعلنت شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، اليوم الاثنين، أنها تعمل في المستقبل القريب على نقل خمسة أفواج من أنظمة "إس-400" إلى الهند بحلول نهاية... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T13:43+0000
2022-08-15T13:43+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
روسيا
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخيف، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، إنه سيتم تسليم الفوج الثاني من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" إلى الهند في المستقبل القريب، وبحلول نهاية عام 2023 سيتم تسليم جميع الأفواج.وجاءت تصريحات ميخيف خلال منتدى "آرميا 2022"، الذي بدأ فعالياته اليوم، حيث أشار إلى أن "العقد يتم تنفيذه بنجاح. في المستقبل القريب، سنقوم بتوريد الفوج الثاني ... بحلول نهاية عام 2023، سنقوم بتوريد جميع الأفواج الخمسة".وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "روسوبورون إكسبورت" أنه تم بالفعل تدريب أكثر من 300 متخصص هندي للعمل مع الفوج الأول الذي تم تسليمه من روسيا إلى الجانب الهندي.
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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, روسيا

روسيا تسلم الهند أفواجا جديدة من أنظمة "إس-400"

13:43 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصورقواذف صواريخ "إس-400"
قواذف صواريخ إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أعلنت شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، اليوم الاثنين، أنها تعمل في المستقبل القريب على نقل خمسة أفواج من أنظمة "إس-400" إلى الهند بحلول نهاية عام 2023.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخيف، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، إنه سيتم تسليم الفوج الثاني من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" إلى الهند في المستقبل القريب، وبحلول نهاية عام 2023 سيتم تسليم جميع الأفواج.
وجاءت تصريحات ميخيف خلال منتدى "آرميا 2022"، الذي بدأ فعالياته اليوم، حيث أشار إلى أن "العقد يتم تنفيذه بنجاح. في المستقبل القريب، سنقوم بتوريد الفوج الثاني ... بحلول نهاية عام 2023، سنقوم بتوريد جميع الأفواج الخمسة".
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "روسوبورون إكسبورت" أنه تم بالفعل تدريب أكثر من 300 متخصص هندي للعمل مع الفوج الأول الذي تم تسليمه من روسيا إلى الجانب الهندي.
© Sputnikمنظومة صواريخ الدفاع الجوي المتنقلة إس- 400 "تريومف"
منظومة صواريخ الدفاع الجوي المتنقلة إس- 400 تريومف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
منظومة صواريخ الدفاع الجوي المتنقلة إس- 400 "تريومف"
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