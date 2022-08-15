https://arabic.sputniknews.com/20220815/زاخاروفا-تعلق-على-مواقف-البيت-الأبيض-الأخيرة-1066419936.html

زاخاروفا تعلق على مواقف البيت الأبيض الأخيرة

زاخاروفا تعلق على مواقف البيت الأبيض الأخيرة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على مواقف البيت الأبيض الأخيرة بشأن عمليات التفتيش في منزل الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب،... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T09:38+0000

2022-08-15T09:38+0000

2022-08-15T09:38+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "اسمحوا لي أن أذكركم أن اللاعبة الأمريكية غرينر كانت تقوم بتهريب المخدرات بشكل غير مشروع من البلاد واعترفت اللاعبة بذلك شخصيا، لأنه لا جدوى من إنكار ذلك".وأضافت زاخاروفا: "في موازاة ذلك، البيت الأبيض يرفض التعليق على التحقيق حول دونالد ترامب ومصادرة بعض الوثائق المتعلقة بالبيت الأبيض منه".وتابعت قائلة: "صمت تام رغم أننا نتحدث عن العدالة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون".ونفى البيت الأبيض، يوم أمس الأحد، أي علاقة للرئيس الأمريكى جو بايدن بقضية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت قناة "العربية".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن البيت الأبيض لم يتدخل في تفتيش عقار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك الوثائق السرية التي تم ضبطها.وأوضحت المتحدثة قائلة: "تعليقنا أو تعليق الرئيس جو بايدن على هذه القضية سيكون أمر خاطئ، حيث أن هذه القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون".وأكدت جان بيير أن وزارة العدل الأمريكية التي تحقق في القضية، تظل مستقلة تماما وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض، مشددة على عدم تورط البيت الأبيض في هذه القضية.يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عثر على 11 مجموعة من الوثائق السرية خلال عملية تفتيش لممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنوا من جمع 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها "سرية للغاية"، وثلاث مجموعات من المستندات "السرية"، ولكن تفاصيل محتوى المواد المحجوزة، حسب المنشور، غير مدرجة في قائمة الجرد.

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روسيا