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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220815/سلطات-كييف-تحذر-من-حرارة-غير-معتادة-في-المنازل-خلال-فصل-الشتاء-المقبل-1066414776.html
سلطات كييف تحذر من حرارة غير معتادة في المنازل خلال الشتاء المقبل
سلطات كييف تحذر من حرارة غير معتادة في المنازل خلال الشتاء المقبل
أطلق رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، تحذيرا للمواطنين قال خلاله إن موسم التدفئة المقبل، يمكن أن يكون أقل دفئا من المعتاد، وقد تصل الحرارة إلى 19-18 درجة مئوية... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T07:12+0000
2022-08-15T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاء إعلان كليتشكو خلال منشور على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال فيه: "أطلب من الجميع إعداد ملابس منزلية وبطانيات دافئة، لأننا لا نستبعد أن تكون درجة الحرارة في المنازل أقل بعدة درجات من المعدل الطبيعي".وأضاف كليتشكو قائلا: "القاعدة هي 21 درجة مئوية، وربما تنخفض إلى 19 أو 18 درجة"، مشيرا إلى أن كييف قد تتعرض إلى انقطاع للتيار الكهربائي.وأكد العمدة أن السلطات مستعدة للتعامل مع مثل هذا الوضع بمساعدة احتياطيات زيت الوقود في حالة نقص الغاز والمولدات، ولكن لفترة وجيزة فقط.ويسيطر الجيش الروسي الآن على منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوريجيه والمحطة النووية المولدة للطاقة في أوكرانيا نتيجة للعملية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير/شباط، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة من روسيا وسط هجمات مكثفة من قبل القوات الأوكرانية.وتم بالفعل تشكيل إدارات عسكرية مدنية محلية في المنطقتين، اللتين أعلنتا عن خطط لإجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا.
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العالم

سلطات كييف تحذر من حرارة غير معتادة في المنازل خلال الشتاء المقبل

07:12 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 07:13 GMT 15.08.2022)
© AFP 2022 / GENYA SAVILOVمرحاض عام في كييف الأوكرانية
مرحاض عام في كييف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / GENYA SAVILOV
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أطلق رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، تحذيرا للمواطنين قال خلاله إن موسم التدفئة المقبل، يمكن أن يكون أقل دفئا من المعتاد، وقد تصل الحرارة إلى 19-18 درجة مئوية في المنازل.
وجاء إعلان كليتشكو خلال منشور على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال فيه: "أطلب من الجميع إعداد ملابس منزلية وبطانيات دافئة، لأننا لا نستبعد أن تكون درجة الحرارة في المنازل أقل بعدة درجات من المعدل الطبيعي".
وأضاف كليتشكو قائلا: "القاعدة هي 21 درجة مئوية، وربما تنخفض إلى 19 أو 18 درجة"، مشيرا إلى أن كييف قد تتعرض إلى انقطاع للتيار الكهربائي.
وأكد العمدة أن السلطات مستعدة للتعامل مع مثل هذا الوضع بمساعدة احتياطيات زيت الوقود في حالة نقص الغاز والمولدات، ولكن لفترة وجيزة فقط.
ويسيطر الجيش الروسي الآن على منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوريجيه والمحطة النووية المولدة للطاقة في أوكرانيا نتيجة للعملية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير/شباط، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة من روسيا وسط هجمات مكثفة من قبل القوات الأوكرانية.
وتم بالفعل تشكيل إدارات عسكرية مدنية محلية في المنطقتين، اللتين أعلنتا عن خطط لإجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا.
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