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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220815/سو-57-تظهر-أفضل-ميزاتها-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1066442580.html
"سو-57" تظهر أفضل ميزاتها في العملية العسكرية الخاصة
"سو-57" تظهر أفضل ميزاتها في العملية العسكرية الخاصة
أكد رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، يوري سليوسار، اليوم الاثنين، أن المقاتلة الروسية "سو-57" تظهر أفضل ميزاتها وجوانبها خلال تنفيذ المهمات في العملية... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T14:24+0000
2022-08-15T14:36+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
آرميا 2022
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وقال سليوسار في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى "آرميا 2022"، إن المقاتلة الروسية "سو-57" تُستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتظهر أفضل جوانبها.وتابع: "تشارك الطائر سو-57 (Су-57 - ред)، في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتظهر بأفضل جوانبها".وأضاف: "لقد سمعت تقييمات القوات الجوية (الروسية)، ووزارة الدفاع (الروسية)، ونتلقى ردود فعل (حول الأداء) ونفخر بأن الطائرة أصبحت الآن في مرحلة الإنتاج التسلسلي".الجدير بالذكر، أن روسيا استخدمت خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 4 مقاتلات من فئة "سو-57"، مرتبطة بشبكة معلومات واحدة كجزء من مهمة تدمير منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية، بحسب تصريحات مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن في مؤتمر عبر الهاتف في الإدارة العسكرية أنه في عام 2022 سيتم الانتهاء من الاختبارات الحكومية لصواريخ جو - جو قصيرة ومتوسطة المدى للجيل الخامس لمقاتلات سو-57.وأوضح أن صواريخ جو - جو متوسطة وقصيرة المدى تم تطويرها في مكتب تصميم "فيمبل"، وهو جزء من شركة "السلاح الصاروخي التكتيكي"، لتجهيز مجمع سو-57 للطيران الحديث وغيرها من الطائرات الحاملة.
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رصد عسكري, روسيا, آرميا 2022

"سو-57" تظهر أفضل ميزاتها في العملية العسكرية الخاصة

14:24 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 15.08.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "آرميا - 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، يوري سليوسار، اليوم الاثنين، أن المقاتلة الروسية "سو-57" تظهر أفضل ميزاتها وجوانبها خلال تنفيذ المهمات في العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.
وقال سليوسار في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى "آرميا 2022"، إن المقاتلة الروسية "سو-57" تُستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتظهر أفضل جوانبها.
وتابع: "تشارك الطائر سو-57 (Су-57 - ред)، في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتظهر بأفضل جوانبها".
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وأضاف: "لقد سمعت تقييمات القوات الجوية (الروسية)، ووزارة الدفاع (الروسية)، ونتلقى ردود فعل (حول الأداء) ونفخر بأن الطائرة أصبحت الآن في مرحلة الإنتاج التسلسلي".
الجدير بالذكر، أن روسيا استخدمت خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 4 مقاتلات من فئة "سو-57"، مرتبطة بشبكة معلومات واحدة كجزء من مهمة تدمير منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية، بحسب تصريحات مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
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وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن في مؤتمر عبر الهاتف في الإدارة العسكرية أنه في عام 2022 سيتم الانتهاء من الاختبارات الحكومية لصواريخ جو - جو قصيرة ومتوسطة المدى للجيل الخامس لمقاتلات سو-57.
وأوضح أن صواريخ جو - جو متوسطة وقصيرة المدى تم تطويرها في مكتب تصميم "فيمبل"، وهو جزء من شركة "السلاح الصاروخي التكتيكي"، لتجهيز مجمع سو-57 للطيران الحديث وغيرها من الطائرات الحاملة.
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