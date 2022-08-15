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https://sputnikarabic.ae/20220815/سياسي-باكستاني-يرصد-20-مليون-دولار-لمن-يغتال-سياسيا-هولنديا-يسب-النبي-محمد-1066422778.html
سياسي باكستاني يرصد 20 مليون دولار لمن يغتال سياسيا هولنديا يسب النبي محمد
سياسي باكستاني يرصد 20 مليون دولار لمن يغتال سياسيا هولنديا يسب النبي محمد
علق موقع "تويتر" حساب سياسي باكستاني، وعد بجائزة قدرها 20 مليون دولار لمن يقتل النائب الهولندي وزعيم حزب الحرية، خيرت فيلدرز. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:10+0000
2022-08-15T10:10+0000
العالم
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وكان القيادي في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، ريحان صابر، قد عبر في البداية عن سعادته بتعرض الكاتب سلمان رشدي لمحاولة اغتيال وقال إن ذلك نتيجة لـ"سب النبي".يعرف خيرت فيلدرز بانتقاده المستمر للإسلام والحركات الأصولية الإسلامية ويرى أن القرآن يدعو إلى العنف والقتل وبالتالي يجب حظره، كما يعتبر أن حرية التعبير لمنتقدي الإسلام مهددة.أعاد فيلدرز نشر صورة عن التغريدة قبل حذفها وعلق بالقول "لم أعد أستطيع إحصاء مقدار الكراهية والتهديدات التي يرسلونها إلي بعد الهجوم البربري على الشجاع سلمان رشدي".
https://sputnikarabic.ae/20220611/مقتل-شخصين-برصاص-الشرطة-خلال-احتجاجات-في-الهند-على-التصريحات-المسيئة-للنبي-محمد-1063417505.html
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العالم
العالم

سياسي باكستاني يرصد 20 مليون دولار لمن يغتال سياسيا هولنديا يسب النبي محمد

10:10 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Kareem Tebiمسيحيو حلب ومسلموها يحيون ذكرى مولد النبي محمد (ص)
مسيحيو حلب ومسلموها يحيون ذكرى مولد النبي محمد (ص) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Kareem Tebi
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علق موقع "تويتر" حساب سياسي باكستاني، وعد بجائزة قدرها 20 مليون دولار لمن يقتل النائب الهولندي وزعيم حزب الحرية، خيرت فيلدرز.
وكان القيادي في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، ريحان صابر، قد عبر في البداية عن سعادته بتعرض الكاتب سلمان رشدي لمحاولة اغتيال وقال إن ذلك نتيجة لـ"سب النبي".

وأضاف: "التالي هو فيلدرز. أي أحد في العالم يأتي برأس فيلدرز سأدفع له 20 مليون (دولار). أريد رأس فيلدرز. نريد رأسه. كل المسلمين يريدون رأسه".

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يعرف خيرت فيلدرز بانتقاده المستمر للإسلام والحركات الأصولية الإسلامية ويرى أن القرآن يدعو إلى العنف والقتل وبالتالي يجب حظره، كما يعتبر أن حرية التعبير لمنتقدي الإسلام مهددة.
أعاد فيلدرز نشر صورة عن التغريدة قبل حذفها وعلق بالقول "لم أعد أستطيع إحصاء مقدار الكراهية والتهديدات التي يرسلونها إلي بعد الهجوم البربري على الشجاع سلمان رشدي".
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