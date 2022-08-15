https://sputnikarabic.ae/20220815/شركة-روستيخ-الروسية-تبرم-عقودا-بقيمة-أكثر-من-تريليون-روبل-خلال-منتدى-آرميا-2022-1066419527.html
شركة "روستيخ" الروسية تبرم عقودا بقيمة أكثر من تريليون روبل خلال منتدى "آرميا 2022"
شركة "روستيخ" الروسية تبرم عقودا بقيمة أكثر من تريليون روبل خلال منتدى "آرميا 2022"
أعلن المدير العالم لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الاثنين، أن الشركة وقعت خلال منتدى "آرميا-2022"عقودا مع عملاء أجانب بلغت قيمتها أكثر من تريليون... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:33+0000
2022-08-15T09:33+0000
2022-08-15T09:39+0000
روسيا
شركة روستيخ
آرميا 2022
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وأضاف تشيمزوف: "على الرغم من الرغبة المستمرة للدول الغربية في عزل روسيا، تواصل شركة "روستيخ" العمل بفعالية في مجال التعاون العسكري التقني".وتابع تشيمزوف: "لقد وقعنا بالفعل هذا العام عقودا مع عدد من العملاء الأجانب بلغت قيمتها أكثر من تريليون روبل". مشيرا إلى أن هذا الرقم يتجاوز بعض الأرقام عن السنوات العشر الماضية".وشدد تشيمزوف على أنه "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن، فإننا نفي بالعقود المبرمة في الوقت المناسب، وننفذ بشكل تدريجي إجراءات تسمح لنا بالحفاظ على الزخم والتطور بنجاح في المستقبل".وأشار تشيمزوف إلى أن العديد من شركاتنا الروسية تواجه نفس المشاكل منذ مارس/ آذار الماضي، وبدأت الشركة في التكيف مع الظروف الجديدة، وتجري مراجعة العمليات التجارية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.ويعقد منتدى "آرميا 2022" – (الجيش-2021) خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/نظام-اتصالات-للمقاتلة-المستقبلية-يعرض-لأول-مرة-آرميا-2022-يفتتح-أبوابه-1066417119.html
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روسيا, شركة روستيخ, آرميا 2022
روسيا, شركة روستيخ, آرميا 2022
شركة "روستيخ" الروسية تبرم عقودا بقيمة أكثر من تريليون روبل خلال منتدى "آرميا 2022"
09:33 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
أعلن المدير العالم لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الاثنين، أن الشركة وقعت خلال منتدى "آرميا-2022"عقودا مع عملاء أجانب بلغت قيمتها أكثر من تريليون روبل.
وأضاف تشيمزوف: "على الرغم من الرغبة المستمرة للدول الغربية في عزل روسيا، تواصل شركة "روستيخ"
العمل بفعالية في مجال التعاون العسكري التقني".
وتابع تشيمزوف: "لقد وقعنا بالفعل هذا العام عقودا مع عدد من العملاء الأجانب بلغت قيمتها أكثر من تريليون روبل". مشيرا إلى أن هذا الرقم يتجاوز بعض الأرقام عن السنوات العشر الماضية".
وشدد تشيمزوف على أنه "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن، فإننا نفي بالعقود المبرمة في الوقت المناسب، وننفذ بشكل تدريجي إجراءات تسمح لنا بالحفاظ على الزخم والتطور بنجاح في المستقبل".
وأشار تشيمزوف إلى أن العديد من شركاتنا الروسية تواجه نفس المشاكل منذ مارس/ آذار الماضي، وبدأت الشركة في التكيف مع الظروف الجديدة، وتجري مراجعة العمليات التجارية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.
ويعقد منتدى "آرميا 2022" – (الجيش-2021)
خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.