https://sputnikarabic.ae/20220815/عبد-اللهيان-3-قضايا-لا-تزال-عالقة-في-المفاوضات-النووية-وسنرسل-ردنا-على-المقترحات-الأوروبية-الليلة-1066422222.html

عبد اللهيان: 3 قضايا لا تزال عالقة في المفاوضات النووية وسنرسل ردنا على المقترحات الأوروبية الليلة

عبد اللهيان: 3 قضايا لا تزال عالقة في المفاوضات النووية وسنرسل ردنا على المقترحات الأوروبية الليلة

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن "هناك 3 قضايا لا تزال عالقة في المفاوضات النووية ونحن نتبادل الرسائل مع الأميركيين حولها". 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T10:06+0000

2022-08-15T10:06+0000

2022-08-15T10:09+0000

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

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طهران - سبوتنيك. وأشار خلال اجتماع مع الصحفيين بمناسبة يوم الصحفي إلى أن "الأمريكيين يواصلون إرسال رسائل مفادها أن لديهم مشكلة في مجال الطاقة والبنزين ويجب أن يتم الاتفاق بسرعة".وتابع أن "إيران أظهرت المرونة اللازمة ويجب على أمريكا أن تبدي المرونة"، مشيرا إلى أنه "إذا كان رد أمريكا إيجابيا، فنحن على وشك الاتفاق، وإلا فعلينا التفاوض أكثر".وواصل أن "إيران أظهرت المرونة اللازمة ويجب على أمريكا أن تبدي المرونة"، مشيرا إلى أنه "إذا كان رد أمريكا إيجابيا، فنحن على وشك الاتفاق، وإلا فعلينا التفاوض أكثر". كما كشف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إنه سيتم التقدم، مساء اليوم الاثنين، بالملخص النهائي للمنسق الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، إنريكي مورا.وأعلن عبد اللهيان، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الصحفيين بمناسبة يوم الصحفي في إيران، أن "الليلة سنقدم ملخصنا النهائي للمنسق الأوروبي بشأن الاتفاق النووي".وأضاف: "لم نسلم ملخصنا النهائي خطيا للطرف الآخر حتى الآن، وسنقدمه كتابيا بحلول الساعة 12 مساء اليوم".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "ضرورة تذكير البيت الأبيض بأنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والشعب الإيراني".وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر": "لابد من تذكير البيت الأبيض، أنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والشعب الإيراني".وأضاف أن "إسقاطات البيت الأبيض، لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد آلاف الاشخاص من الشعب الإيراني وشعوب المنطقة".وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220815/متحدث-الخارجية-الإيرانية-المحادثة-النووية-الأخيرة-حساسة-وحققنا-تقدما-نسبيا-1066413647.html

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