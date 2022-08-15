https://arabic.sputniknews.com/20220815/عرض-مدرعة-أخمات-في-معرض-آرميا-2022-1066424496.html
عرض مدرعة "أخمات" في معرض "آرميا 2022"
عرض مدرعة "أخمات" في معرض "آرميا 2022"
قدمت شركة "ريمديزل" الروسية المصنعة للمدرعات خلال مشاركتها في فعاليات معرض "آرميا 2022" السيارة المدرعة "أخمات"، والتي تم تطويرها مع الأخذ في الاعتبار مشاركتها... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:52+0000
2022-08-15T10:52+0000
2022-08-15T10:52+0000
روسيا
آرميا 2022
مدرعة روسية
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وقال إيغور زاراخوفيتش رئيس مصنع "ريمديزل" للصحفيين: "لقد طورنا هذه السيارة في وقت قصير جدا، استغرق تطويرها 25 يوما فقط، وأتضح أن هذه العربة يمكن تصنيعها بسرعة ولديها فئة حماية عالية جدا".وأشار زاراخوفيتش إلى مميزاتها المتمثلة بسهولة التشغيل وعدم التطلب إلى تدريبات مكثفة، كونها لا تحوي على أي أجهزة إلكترونية معقدة".وفي وقت سابق، أبلغ مصدر مطلع لـ "سبوتنيك" عن إنشاء سيارة مدرعة "أخمات"، مع مراعاة احتياجات الأفراد العسكريين المشاركين في العملية الخاصة. وشوهدت هذه السيارات لأول مرة في موكب 9 مايو/أيار في غروزني.ويعقد منتدى "آرميا 2022" – (الجيش-2021) خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220815/نظام-اتصالات-للمقاتلة-المستقبلية-يعرض-لأول-مرة-آرميا-2022-يفتتح-أبوابه-1066417119.html
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روسيا, آرميا 2022, مدرعة روسية
عرض مدرعة "أخمات" في معرض "آرميا 2022"
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قدمت شركة "ريمديزل" الروسية المصنعة للمدرعات خلال مشاركتها في فعاليات معرض "آرميا 2022" السيارة المدرعة "أخمات"، والتي تم تطويرها مع الأخذ في الاعتبار مشاركتها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال إيغور زاراخوفيتش رئيس مصنع "ريمديزل"
للصحفيين: "لقد طورنا هذه السيارة في وقت قصير جدا، استغرق تطويرها 25 يوما فقط، وأتضح أن هذه العربة يمكن تصنيعها بسرعة ولديها فئة حماية عالية جدا".
وأشار زاراخوفيتش إلى مميزاتها المتمثلة بسهولة التشغيل وعدم التطلب إلى تدريبات مكثفة، كونها لا تحوي على أي أجهزة إلكترونية معقدة".
وفي وقت سابق، أبلغ مصدر مطلع لـ "سبوتنيك" عن إنشاء سيارة مدرعة "أخمات"، مع مراعاة احتياجات الأفراد العسكريين المشاركين في العملية الخاصة. وشوهدت هذه السيارات لأول مرة في موكب 9 مايو/أيار في غروزني.
ويعقد منتدى "آرميا 2022" – (الجيش-2021)
خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.