https://sputnikarabic.ae/20220815/فرنسا-تعلن-رسميا-سحب-جميع-القوات-المشاركة-في-عملية-برخان-من--مالي-1066445487.html
فرنسا تعلن رسميا سحب جميع القوات المشاركة في عملية برخان من مالي
فرنسا تعلن رسميا سحب جميع القوات المشاركة في عملية برخان من مالي
قالت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الاثنين، إن جميع القوات المشاركة في مهمة مكافحة الإرهاب "برخان" في مالي غادرت البلاد. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T15:48+0000
2022-08-15T15:48+0000
2022-08-15T15:48+0000
أخبار فرنسا
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باريس- سبوتنيك. وذكرت الوزارة الفرنسية في بيان: "اليوم، عبر آخر عسكريين من بعثة برخان كانا على أراضي مالي الحدود بين مالي والنيجر".وأشارت الدفاع الفرنسية في بيانها إلى أن الجيش غادر مقر العمليات في مدينة غاو المالية، والذي تم نقله إلى القوات المسلحة في مالي.أطلقت فرنسا مهمة برخان في عام 2014 في منطقة الساحل الأفريقي، وشملت المهمة قوات من دول الساحل الخمس، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا.في صيف 2021، قال ماكرون إن عملية برخان ستتحول إلى تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، لكن بدأت فرنسا في تقليص وجودها في مالي في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بعد الانقلاب العسكري في مايو.في الربيع، أعلنت حكومة مالي أنها بصدد إنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا ودعت البلاد إلى سحب القوات المشاركة في عمليتي برخان وتاكوبا.
https://sputnikarabic.ae/20220217/ما-هي-قوات-تاكوبا-وبرخان-التي-أعلنت-فرنسا-سحبها-من-مالي-1058742661.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
فرنسا تعلن رسميا سحب جميع القوات المشاركة في عملية برخان من مالي
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قالت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الاثنين، إن جميع القوات المشاركة في مهمة مكافحة الإرهاب "برخان" في مالي غادرت البلاد.
باريس- سبوتنيك
. وذكرت الوزارة الفرنسية في بيان: "اليوم، عبر آخر عسكريين من بعثة برخان كانا على أراضي مالي الحدود بين مالي والنيجر".
وأشارت الدفاع الفرنسية في بيانها إلى أن الجيش غادر مقر العمليات في مدينة غاو المالية، والذي تم نقله إلى القوات المسلحة في مالي.
أطلقت فرنسا مهمة برخان في عام 2014 في منطقة الساحل الأفريقي، وشملت المهمة قوات من دول الساحل الخمس
، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا.
في صيف 2021، قال ماكرون إن عملية برخان ستتحول إلى تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، لكن بدأت فرنسا في تقليص وجودها في مالي في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بعد الانقلاب العسكري في مايو.
في الربيع، أعلنت حكومة مالي أنها بصدد إنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا ودعت البلاد إلى سحب القوات المشاركة في عمليتي برخان وتاكوبا
.