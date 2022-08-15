https://sputnikarabic.ae/20220815/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-لدينا-مع-روسيا-مشتركات-في-المعركة-الكبرى-بعد-أحداث-أوكرانيا--1066435383.html

قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": لدينا مع روسيا "مشتركات في المعركة الكبرى" بعد أحداث أوكرانيا

قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": لدينا مع روسيا "مشتركات في المعركة الكبرى" بعد أحداث أوكرانيا

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو مؤخرا مع وفد قيادي من "أنصار الله" في اليمن، جهود الحل السياسي للأزمة في اليمن ومواضيع أخرى. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T13:20+0000

2022-08-15T13:20+0000

2022-08-15T13:20+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101369/14/1013691490_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d62046ca4584918ecbf52319f7c6d58d.jpg

فيما أكد رئيس حكومة صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، أن لقاء وفد صنعاء المفاوض مع الجانب الروسي ينطلق من تقاطع المصالح المشتركة ومخرجات الزيارة مهمة للبلدين.يقول القيادي في "أنصار الله" وعضو الوفد الوطني للمشاورات عبد الملك العجري، في حديث لوكالة "سبوتنيك" بشأن زيارة الوفد اليمني الأخيرة إلى روسيا، إنها جاءت بدعوة كريمة من أصدقائنا في موسكو، وهي الزيارة الثالثة للوفد الوطني اليمني إلى روسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، وتأتي دائما في إطار الاهتمامات المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.ولفت العجري إلى "أننا نعاني كثيرا من السلوك الأمريكي المؤذي في المنطقة، والذي تسبب في كثير من المشاكل والفوضى والدمار في أكثر من دولة، في العراق وفي سوريا ولبنان واليمن. وبالتالي هناك إدراك مشترك لأهمية مواجهة هذا السلوك المتطرف المؤذي للولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن روسيا دولة عظمى ومن شأن مشاركتها الفاعلة أن تحدث نوعا من التوازن في المنطقة، والحضور الروسي يصب في مصلحتها، سيما وأن روسيا لم تشارك بقتل المدنيين، ولا طائراتها قصفت بيوت اليمنيين، وهي مقبولة من كل الأطراف اليمنية، ويمكن أن تكون جزءا فاعلا في عملية السلام، وفي دعم التهدئة والدفع بالاهتمام بالأمور الإنسانية، لأن علاقاتها جيدة مع كل أطراف النزاع اليمني".وفيما يخص الهدنة الحالية التي تم التوصل إليها مؤخرا، وعن آفاق التسوية السياسية في اليمن، يقول العجري، "نحن بحاجة إلى الخطوة الإنسانية الأهم، وهو ما يتعلق بدفع المرتبات ورفع الحصار عن الموانئ، وكذلك من المهم جدا أن تعود الأمور إلى طبيعتها، والخطوة الأولى نحو السلام، أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 2018، فيما يتعلق بالاقتصاد، وإعادة المرتبات والخدمات الأساسية، والنفط والغاز، حتى نهيئ الأجواء لمناخ إيجابي يساعد على التسوية السياسية، وندخل ونحن مخففين من ثقل الأزمة الاقتصادية الإنسانية، لننتقل بعدها إلى الخطوة التي تليها وهي الحل السياسي".

https://sputnikarabic.ae/20220615/أنصار-الله-الأموال-السعودية-والإماراتية-أعمت-الأمم-المتحدة-ومبعوثها-الخاص-إلى-اليمن-1063622909.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم