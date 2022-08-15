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https://sputnikarabic.ae/20220815/كاميرا-ترصد-لحظة-حدوث-انفجارات-في-مستودع-للألعاب-النارية-بمركز-تجاري-1066426080.html
كاميرا ترصد لحظة حدوث انفجارات في مستودع للألعاب النارية بمركز تجاري
كاميرا ترصد لحظة حدوث انفجارات في مستودع للألعاب النارية بمركز تجاري
دمرت انفجارات متتالية مستودعًا للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة الأرمينية يريفان، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 61 شخصا. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:22+0000
2022-08-15T11:22+0000
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وقال مصدر في وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، لـ"سبوتنيك" إن إجمالي القتلى حتى الآن بلغ 6 أشخاص.وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "نيوز" نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الأرمينية، أن السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.وأضاف الموقع أنه وفقًا لمعلومات أولية، فقد وقع الانفجار في مستودع للمفرقعات والألعاب النارية مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره.
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كاميرا ترصد لحظة حدوث انفجارات في مستودع للألعاب النارية بمركز تجاري

11:22 GMT 15.08.2022
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حريق في مركز تسوق كرز الشتاء في كيميروفو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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دمرت انفجارات متتالية مستودعًا للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة الأرمينية يريفان، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 61 شخصا.
وقال مصدر في وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، لـ"سبوتنيك" إن إجمالي القتلى حتى الآن بلغ 6 أشخاص.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "نيوز" نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الأرمينية، أن السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.
وأضاف الموقع أنه وفقًا لمعلومات أولية، فقد وقع الانفجار في مستودع للمفرقعات والألعاب النارية مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره.
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