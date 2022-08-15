https://arabic.sputniknews.com/20220815/كلاشنيكوف-تعزز-الجيش-الروسي-بسلاح-جديد-1066412942.html
"كلاشنيكوف" تعزز الجيش الروسي بسلاح جديد
"كلاشنيكوف" تعزز الجيش الروسي بسلاح جديد
أفاد رئيس الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش "كلاشنيكوف" عن إمداد الجيش الروسي بسلاح جديد. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T05:51+0000
2022-08-15T05:51+0000
2022-08-15T07:52+0000
سلاح روسيا
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وصرح آلان لوشنيكوف بأن الجيش الروسي سيحصل في نهاية عام 2022 على رشاش قصير جديد له أخمص تلسكوبي لإطلاق النار باستخدام الكتف الأيسر والكتف الأيمن، مشيرا إلى أن سلاح "بي بي كا-20" يعتبر أفضل رشاش قصير في العالم، على الأقل خلال الأعوام العشرين المقبلة.كما تشرع "كلاشنيكوف" في أقرب وقت في تسليم القوات الروسية بندقية قنص جديدة هي بندقية "تشوكافين".وتنتمي بندقية تشوكافين إلى الجيل الجديد من البنادق التي تضمن إصابة الأهداف المنفردة على بعد يصل إلى كيلومتر واحد بالطلقة الأولى.
https://arabic.sputniknews.com/20211021/-كلاشنيكوف-تعرض-الرشاش-المحدث-بي-بي-كا-20-بكل-التفاصيل-فيديو-1050495993.html
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سلاح روسيا
"كلاشنيكوف" تعزز الجيش الروسي بسلاح جديد
05:51 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 07:52 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
أفاد رئيس الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش "كلاشنيكوف" عن إمداد الجيش الروسي بسلاح جديد.
وصرح
آلان لوشنيكوف بأن الجيش الروسي سيحصل في نهاية عام 2022 على رشاش قصير جديد له أخمص تلسكوبي لإطلاق النار باستخدام الكتف الأيسر والكتف الأيمن، مشيرا إلى أن سلاح "بي بي كا-20" يعتبر أفضل رشاش قصير في العالم، على الأقل خلال الأعوام العشرين المقبلة.
كما تشرع "كلاشنيكوف" في أقرب وقت في تسليم القوات الروسية بندقية قنص جديدة هي بندقية "تشوكافين".
وتنتمي بندقية تشوكافين إلى الجيل الجديد من البنادق التي تضمن إصابة الأهداف المنفردة على بعد يصل إلى كيلومتر واحد بالطلقة الأولى.
21 أكتوبر 2021, 12:23 GMT