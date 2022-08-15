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كيف تعيش حياة أطول؟.. مشروب الصباح هو أحد "مفاتيح" طول العمر
كيف تعيش حياة أطول؟.. مشروب الصباح هو أحد "مفاتيح" طول العمر
قدم معالج غذائي مسجل نصائح حول بعض الطرق البسيطة والفعالة "لتحسين فرص العيش لفترة أطول"، بما في ذلك تناول مشروب معين في الصباح. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:21+0000
2022-08-15T11:21+0000
الصحة
منوعات
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قالت فيكي جودفري، الشريك المؤسس لـ "DNApal"، وهي خدمة تصمم نصائح نمط الحياة بناء على الجينات الخاصة بك إن "شرب الماء أول شيء في الصباح، هو أحد المفاتيح للحفاظ على صحة جسمك وبالتالي زيادة فرص عيش حياة أطول"، على ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.يقال إن الماء في المعدة بمجرد الاستيقاظ يزيد من ترطيب الخلايا حيث يتم امتصاصه بشكل أسرع.وتضيف جودفري: "في حين أنه ليس من المستغرب أن الماء هو "مفتاح" لطول العمر، فمن المدهش أن القليل من الناس يشربون ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميا".وجد استطلاع رأي أجرته العلامة التجارية "Aqua Pura" أن ستة في المائة فقط من البريطانيين يشربون الكمية الموصى بها من الماء يوميا.توضح جودفري: "عند الاستيقاظ (بعد الصيام طوال الليل)، يعد شرب نصف لتر من الماء بدرجة حرارة الغرفة طريقة رائعة لتجديد وترطيب خلايانا".وأضافت: "فائدة أخرى لهذا الروتين هي أنه يساعد على موازنة الجهاز اللمفاوي، وهو جزء حيوي من جهاز المناعة (..) عندما تكون وظيفتك المناعية قوية، يكون هناك مستوى متزايد من الحماية من المرض".وأوصت جودفري بوضع شريحة من الليمون في الماء الصباحي.وجدت إحدى الدراسات في مجلة التغذية والأيض أن النساء اللائي تناولن الليمون يوميا ودمجن هذا مع التمارين الرياضية كان لديهن ضغط دم أقل من اللاتي لم يفعلن ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20220118/خبير-تغذية-يحدد-شرطا-لشرب-الماء-صباحا-على-معدة-فارغة-1056458012.html
https://sputnikarabic.ae/20210629/7-فوائد-هائلة-لشرب-الماء-في-الصباح-1049404991.html
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الصحة, منوعات

كيف تعيش حياة أطول؟.. مشروب الصباح هو أحد "مفاتيح" طول العمر

11:21 GMT 15.08.2022
© planet-todayالنوم على السرير
النوم على السرير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© planet-today
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قدم معالج غذائي مسجل نصائح حول بعض الطرق البسيطة والفعالة "لتحسين فرص العيش لفترة أطول"، بما في ذلك تناول مشروب معين في الصباح.
قالت فيكي جودفري، الشريك المؤسس لـ "DNApal"، وهي خدمة تصمم نصائح نمط الحياة بناء على الجينات الخاصة بك إن "شرب الماء أول شيء في الصباح، هو أحد المفاتيح للحفاظ على صحة جسمك وبالتالي زيادة فرص عيش حياة أطول"، على ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
يقال إن الماء في المعدة بمجرد الاستيقاظ يزيد من ترطيب الخلايا حيث يتم امتصاصه بشكل أسرع.
وتضيف جودفري: "في حين أنه ليس من المستغرب أن الماء هو "مفتاح" لطول العمر، فمن المدهش أن القليل من الناس يشربون ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميا".
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وجد استطلاع رأي أجرته العلامة التجارية "Aqua Pura" أن ستة في المائة فقط من البريطانيين يشربون الكمية الموصى بها من الماء يوميا.
توضح جودفري: "عند الاستيقاظ (بعد الصيام طوال الليل)، يعد شرب نصف لتر من الماء بدرجة حرارة الغرفة طريقة رائعة لتجديد وترطيب خلايانا".
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وأضافت: "فائدة أخرى لهذا الروتين هي أنه يساعد على موازنة الجهاز اللمفاوي، وهو جزء حيوي من جهاز المناعة (..) عندما تكون وظيفتك المناعية قوية، يكون هناك مستوى متزايد من الحماية من المرض".
وأوصت جودفري بوضع شريحة من الليمون في الماء الصباحي.
وجدت إحدى الدراسات في مجلة التغذية والأيض أن النساء اللائي تناولن الليمون يوميا ودمجن هذا مع التمارين الرياضية كان لديهن ضغط دم أقل من اللاتي لم يفعلن ذلك.
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