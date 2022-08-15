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https://sputnikarabic.ae/20220815/لبنان-يستنكر-استخدام-أجواءه-لقصف-سوريا-ويتقدم-بشكوى-إلى-مجلس-الأمن-ضد-الانتهاكات-الإسرائيلية-1066446522.html
لبنان يستنكر استخدام أجواءه لقصف سوريا ويتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد "الانتهاكات الإسرائيلية"
لبنان يستنكر استخدام أجواءه لقصف سوريا ويتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد "الانتهاكات الإسرائيلية"
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، "الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، وانتهاك الأراضي اللبنانية"، مشيرة إلى أنها "بصدد تقديم شكوى لمجلس الأمن... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T16:25+0000
2022-08-15T16:25+0000
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وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت بيانا استنكرت فيه بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، وقيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية".وأضاف البيان، أن "الخارجية اللبنانية حذرت من مغبة هذا السلوك العدواني والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية"، مؤكدة أنها "ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".وكان مصدر أمني سوري رفيع المستوى، قال أمس، إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي قبالة السواحل السورية".وأضاف المصدر لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن "العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة طرطوس"، مضيفا أن "الطواقم الطبية وفرق الدفاع الوطني وصلت إلى موقع الاستهداف وبدأت عملها".وأعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين، جراء قصف جوي إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس".ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 20:50 (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".
https://sputnikarabic.ae/20220812/-إسرائيل-تستهدف-مزارعين-بقذائف-دبابات-قرب-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-في-القنيطرة-1066338776.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

لبنان يستنكر استخدام أجواءه لقصف سوريا ويتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد "الانتهاكات الإسرائيلية"

16:25 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayنفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، "الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، وانتهاك الأراضي اللبنانية"، مشيرة إلى أنها "بصدد تقديم شكوى لمجلس الأمن لمطالبته بالتدخل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت بيانا استنكرت فيه بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، وقيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية".
وأضاف البيان، أن "الخارجية اللبنانية حذرت من مغبة هذا السلوك العدواني والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية"، مؤكدة أنها "ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".
وكان مصدر أمني سوري رفيع المستوى، قال أمس، إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي قبالة السواحل السورية".
الجيش السوري في القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
إسرائيل تستهدف مزارعين بقذائف دبابات قرب المنطقة العازلة مع سوريا في ريف القنيطرة
12 أغسطس, 13:03 GMT
وأضاف المصدر لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن "العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة طرطوس"، مضيفا أن "الطواقم الطبية وفرق الدفاع الوطني وصلت إلى موقع الاستهداف وبدأت عملها".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين، جراء قصف جوي إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس".
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 20:50 (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".
وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".
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