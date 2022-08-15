https://sputnikarabic.ae/20220815/متحدث-طالبان-عن-مقتل-الظواهري-لم-نتمكن-من-إثبات-وجوده-في-كابول-حتى-الآن-1066424058.html

متحدث "طالبان" عن مقتل الظواهري: لم نتمكن من إثبات وجوده في كابول حتى الآن

متحدث "طالبان" عن مقتل الظواهري: لم نتمكن من إثبات وجوده في كابول حتى الآن

قال المتحدث باسم "طالبان"، عبد القهار بلخي، إن حكومة الحركة التي تسيطر على مقاليد الحكم في أفغانستان لم تكن على علم بوصول أو وجود زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T10:46+0000

2022-08-15T10:46+0000

2022-08-15T10:46+0000

العالم

حركة طالبان

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وأضاف بلخي في مقابلة مع شبكة "CNN": "حتى الآن لم نتمكن من إثبات حقيقة أن الظواهري كان حاضرا بالفعل في كابول".وحين سألته محاورة "سي.إن.إن" التي التزمت بغطاء الرأس أثناء الحوار، حول أن فكرة "عدم علم" طالبان بوجوده أصلا في كابول، هي فكرة مثيرة للخوف أكثر، قال:وردًا على سؤال حول انعدام ثقة الولايات المتحدة في قيادة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، قال المتحدث: "إذا نظرنا إلى اتفاق الدوحة. المواد التي حددت التزامات حكومة أفغانستان تم الوفاء بها كلها، وإذا نظرنا إلى الالتزامات التي قطعتها الولايات المتحدة، للأسف، لم يفوا بأي مادة منها لكننا نأمل ونستمر في حث الولايات المتحدة على الالتزام بذلك الاتفاق".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطلع الشهر، في بث مباشر عبر التلفزيون مقتل الظواهري ليل السبت الأحد بغارة أمريكية نفذتها طائرة مسيرة بينما كان على شرفة منزله في كابول.وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الرجل المصري البالغ 71 عاما كان على شرفة منزل من ثلاثة طوابق في العاصمة الأفغانية عندما استُهدف بصاروخين من طراز "هيلفاير" فجر الأحد.

https://sputnikarabic.ae/20220802/أسرار-لأول-مرة-كيف-حددت-المخابرات-الأمريكية-موقع-الظواهري-واصطادته-في-الشرفة؟-1065895186.html

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