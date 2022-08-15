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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220815/محكمة-دونيتسك-توجه-الاتهام-لخمسة-من-المرتزقة-بالقتال-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-1066447361.html
محكمة دونيتسك توجه الاتهام لخمسة من المرتزقة بالقتال في صفوف القوات الأوكرانية
محكمة دونيتسك توجه الاتهام لخمسة من المرتزقة بالقتال في صفوف القوات الأوكرانية
وجهت محكمة بجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، الاتهام لخمسة من المرتزقة الأجانب من مواطني كرواتيا وبريطانيا والسويد، بالقتال في صفوف القوات الأوكرانية،... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T16:43+0000
2022-08-15T16:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وفقا للمحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، فإن المواطن السويدي ماتياس غوستافسون والمواطن الكرواتي فيكوسلاف بريبيغ والبريطاني جون هاردينغ متهمون بارتكاب جرائم بموجب مادة "الاستيلاء بالقوة على السلطة"، وبموجب مادة "مشاركة مرتزق في نزاع مسلح أو أعمال قتالية".أما البريطاني أندرو هيل فتم توجيه الاتهام إليه بموجب مادة "مشاركة مرتزق في نزاع مسلح أو أعمال قتالية"، والبريطاني ديلان هيلي بارتكاب جريمة بموجب مادة "المساعدة في تجنيد المرتزقة لاستخدامهم في نزاع مسلح".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220630/بوشيلين-مصير-المرتزقة-معلق-بقرار-المحكمة-في-جمهورية-دونيتسك-وليس-بروسيا-1064472844.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك

محكمة دونيتسك توجه الاتهام لخمسة من المرتزقة بالقتال في صفوف القوات الأوكرانية

16:43 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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وجهت محكمة بجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، الاتهام لخمسة من المرتزقة الأجانب من مواطني كرواتيا وبريطانيا والسويد، بالقتال في صفوف القوات الأوكرانية، وذلك حسبما أفاد به مراسل وكالة سبوتنيك.
دونيتسك - سبوتنيك. وفقا للمحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، فإن المواطن السويدي ماتياس غوستافسون والمواطن الكرواتي فيكوسلاف بريبيغ والبريطاني جون هاردينغ متهمون بارتكاب جرائم بموجب مادة "الاستيلاء بالقوة على السلطة"، وبموجب مادة "مشاركة مرتزق في نزاع مسلح أو أعمال قتالية".
أما البريطاني أندرو هيل فتم توجيه الاتهام إليه بموجب مادة "مشاركة مرتزق في نزاع مسلح أو أعمال قتالية"، والبريطاني ديلان هيلي بارتكاب جريمة بموجب مادة "المساعدة في تجنيد المرتزقة لاستخدامهم في نزاع مسلح".
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
بوشيلين: مصير المرتزقة معلق بقرار المحكمة في جمهورية دونيتسك وليس بروسيا
30 يونيو, 17:53 GMT
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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Представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксируют последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:43 GMT
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