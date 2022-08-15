https://sputnikarabic.ae/20220815/مدير-آرامكو-إعادة-توجيه-إمدادات-النفط-الروسية-لم-تؤثر-على-حصص-الشركة-في-العالم-1066438559.html
مدير "آرامكو": إعادة توجيه إمدادات النفط الروسية لم تؤثر على حصص الشركة في العالم
مدير "آرامكو": إعادة توجيه إمدادات النفط الروسية لم تؤثر على حصص الشركة في العالم
أعلن مدير شركة "آرامكو" السعودية، أمين ناصر، أن الشركة لا ترى أي تأثير على موقعها في آسيا وتحتفظ بحصتها وخصوصا في الهند، وذلك مع إعادة توزيع إمدادات النفط... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T13:43+0000
2022-08-15T13:43+0000
2022-08-15T13:43+0000
العالم
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وجاءت تصريحات ناصر خلال مؤتمر لمستثمري الطاقة قال خلاله: "فيما يتعلق بالسوق الهندية وواردات النفط الروسية، لدينا علاقة جيدة (مع المستوردين) ونحن المورد الرئيسي بسبب موثوقيتنا بالنسبة للمشترين في كل من آسيا وحول العالم".وأضاف ناصر قائلا: "لم نلاحظ أي تأثير من استيراد الهند لمزيد من النفط الروسي على الإمدادات التي تقوم بها أرامكو السعودية".وتابع بالقول: "نواصل الحفاظ على حصتنا في السوق في آسيا والهند كما قلت فهم ينظرون إلينا كمورد أساسي بسبب موثوقيتنا".وأعلنت شركة "أرامكو" للنفط السعودية، يوم الأحد، أنها حققت في الربع الثاني من العام الحالي 2022 أرباحا بلغت 48.44 مليار دولار، مقابل 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2021، ما يعد ارتفاعاً بنسبة 90.26%.
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العالم
مدير "آرامكو": إعادة توجيه إمدادات النفط الروسية لم تؤثر على حصص الشركة في العالم
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أعلن مدير شركة "آرامكو" السعودية، أمين ناصر، أن الشركة لا ترى أي تأثير على موقعها في آسيا وتحتفظ بحصتها وخصوصا في الهند، وذلك مع إعادة توزيع إمدادات النفط الروسية.
وجاءت تصريحات ناصر خلال مؤتمر لمستثمري الطاقة قال خلاله: "فيما يتعلق بالسوق الهندية وواردات النفط الروسية، لدينا علاقة جيدة (مع المستوردين) ونحن المورد الرئيسي بسبب موثوقيتنا بالنسبة للمشترين في كل من آسيا وحول العالم".
وأضاف ناصر قائلا: "لم نلاحظ أي تأثير من استيراد الهند لمزيد من النفط الروسي على الإمدادات التي تقوم بها أرامكو السعودية".
وتابع بالقول: "نواصل الحفاظ على حصتنا في السوق في آسيا والهند كما قلت فهم ينظرون إلينا كمورد أساسي بسبب موثوقيتنا".
وأعلنت شركة "أرامكو" للنفط السعودية
، يوم الأحد، أنها حققت في الربع الثاني من العام الحالي 2022 أرباحا بلغت 48.44 مليار دولار، مقابل 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2021، ما يعد ارتفاعاً بنسبة 90.26%.