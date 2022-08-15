https://sputnikarabic.ae/20220815/مرشح-سابق-للرئاسة-السورية-لـ-سبوتنيك-أمريكا-هي-التي-تحرك-داعش-في-البادية-1066428703.html

مرشح سابق للرئاسة السورية لـ "سبوتنيك": أمريكا هي التي تحرك "داعش" في البادية

مرشح سابق للرئاسة السورية لـ "سبوتنيك": أمريكا هي التي تحرك "داعش" في البادية

قال الأمين العام لهيئة العمل الوطني المعارضة في سوريا، المحامي محمود مرعي، أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) يحاول إعادة ترتيب أوضاعه في... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T12:14+0000

2022-08-15T12:14+0000

2022-08-15T12:14+0000

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واعتبر الأمين العام لهيئة العمل الوطني المعارضة في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن الجيش السوري بمساندة الحلفاء، هو الأقدر على التعامل مع تمدد "داعش" بطريقة أكثر كفاءة من طيران (التحالف الدولي) الذي باتت مشاركته في الحرب على الإرهاب أشبه بالحركات الاستعراضية في معظم الأحيان.وأوضح مرعي، وهو مرشح نافس الرئيس السوري بشار الأسد في انتخابات مايو/ أيار 2021، أن "تنظيم (داعش) لا مستقبل له، ويمكن القضاء عليه" مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف "يحتاج إلى جهد سوري وإقليمي ودولي".ولفت الأمين العام للهيئة إلى أن: "فلول التنظيم الإرهابي لا تزال موجودة في المنطقة، وتحاول أعادة ترتيب أوضاع التنظيم في فضاء شرق المتوسط، تمهيدا للقيام بأعمال إرهابية ضد (قوات سوريا الديمقراطية أو "قسد") وضد الجيش السوري والمدنيين على حد سواء".أمريكا في التنف: إدارة ثلاثية الأضلاع للإرهابوأشار الأمين العام لهيئة العمل الوطني إلى أن "وجود الجيش الأمريكي في قاعدة التنف وعدم قبول واشنطن الانسحاب منها يعني احتلالا غير شرعي وغير قانوني لأراضي الغير" موضحا أن "الدولة السورية لم تعترف بهذا الوجود" وأنهم "دخلوا عمداً بطريقة مخالفة للقانون الدولي".وعبر مرعي عن اعتقاده الراسخ بأن "المنظمات الإرهابية التي وجدت على الأراضي السورية هي صناعة أميركية، وهي ولا زالت مدعومة من الأمريكان".الحليف الروسي والحلول السياسيةوحول الدور الروسي في سوريا ومنطقة شرق المتوسط، بين الأمين العام لهيئة العمل الوطني المعارضة: أن الحليف الروسي هو المحور الذي حافظ على سوريا في وجه الهجمة الإرهابية الشرسة التي تعرضت لها، وأكمله "أستانة" بمشاركة إيران وتركيا وهذه تعد أيضا من الخطوات المهمة لإيجاد حل في سوريا والخروج من الأزمة بشكل سياسي بعيداً عن الأعمال العسكرية".وختم الأمين العام لهيئة العمل الوطني المعارضة حديثه بأن "جميع اللقاءات السياسية الخارجية هي مجرد مقدمة للوصول إلى عقد مؤتمر في دمشق يجب أن ينبثق منه صيغة تشاركية سياسية تمهد للقضاء على الإرهاب بشكل ناجز".

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