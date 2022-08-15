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مصرع مواطن إسرائيلي غرقا في سيناء المصرية
مصرع مواطن إسرائيلي غرقا في سيناء المصرية
لقي مواطن إسرائيلي (50 عاماً) مصرعه، اليوم الاثنين، غرقاً على أحد شواطئ مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء المصرية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T20:59+0000
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القدس– سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "الغريق كان يقضي عطلة مع أفراد عائلته، وأن أسرته تلقت نبأ وفاته، فيما كانت زوجته وطفلاه يتواجدون في نويبع".وأضافت الخارجية الإسرائيلية، بأن "إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في قسم الشؤون القنصلية، تبذل جهودًا لنقل جثمان المتوفى إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن". ولم تشر الخارجية في بيانها إلى هوية الضحية.يشار إلى أنه في 27 تموز/ يوليو الماضي، لقي مواطنان من إسرائيل حتفهما وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة، في حادث طريق وقع قرب مدينة نويبع المصرية.
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مصر, إسرائيل, العالم, سيناء

مصرع مواطن إسرائيلي غرقا في سيناء المصرية

20:59 GMT 15.08.2022
© Twitter.comسيناء - طابا
سيناء - طابا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Twitter.com
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لقي مواطن إسرائيلي (50 عاماً) مصرعه، اليوم الاثنين، غرقاً على أحد شواطئ مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء المصرية.
القدس– سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "الغريق كان يقضي عطلة مع أفراد عائلته، وأن أسرته تلقت نبأ وفاته، فيما كانت زوجته وطفلاه يتواجدون في نويبع".
وأضافت الخارجية الإسرائيلية، بأن "إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في قسم الشؤون القنصلية، تبذل جهودًا لنقل جثمان المتوفى إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن". ولم تشر الخارجية في بيانها إلى هوية الضحية.
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يشار إلى أنه في 27 تموز/ يوليو الماضي، لقي مواطنان من إسرائيل حتفهما وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة، في حادث طريق وقع قرب مدينة نويبع المصرية.
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