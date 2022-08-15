https://sputnikarabic.ae/20220815/مفاجأة-صدمته-امرأة-تنشر-إعلانا-لتوظيف-عشيقات-لزوجها-1066433596.html
مفاجأة صدمته... امرأة تنشر إعلانا لتوظيف "عشيقات" لزوجها
مفاجأة صدمته... امرأة تنشر إعلانا لتوظيف "عشيقات" لزوجها
فوجئ رجل تايلاندي بإعلان نشرته زوجته على مواقع التواصل، تطلب فيه "عشيقات عازبات" من أجل إسعاده، بمقابل أجر شهري مغرٍ. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T12:53+0000
2022-08-15T12:53+0000
2022-08-15T12:53+0000
مجتمع
منوعات
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ونشرت الزوجة باتيما شامنان البالغة من العمر 44 عاما، فيديو بحثًا عن ثلاث شابات عازبات يسعدن زوجها، على أن تحصل كل واحدة منهن على 424 دولارا شهريًا مع إقامة ووجبات مجانية. وعن الأسباب التي دفعتها لذلك، قالت إنها تعاني من اكتئاب مزمن وهذا هو سبب رغبتها في المساعدة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الاعتناء بزوجها جيدا وأنها ليست زوجة صالحة.وشددت شامنان على ضرورة أن تكون المرشحة حسنة المظهر ولبقة وذات شخصية طيبة، وألا يكون لديها أطفال، بحيث تكون متفرغة تماما لإرضاء زوجها وإسعاده وتسليته.وقال الزوج: "صدمت في البداية لكنني لست ضده، فزوجتي أخبرتني أنها تريد أن تجد شخصا يعتني بي، ويجب على الرجال الآخرين الذين يرغبون أن يكونوا مثلي أن يتواصلوا مع زوجاتهم بشأن ذلك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
مفاجأة صدمته... امرأة تنشر إعلانا لتوظيف "عشيقات" لزوجها
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فوجئ رجل تايلاندي بإعلان نشرته زوجته على مواقع التواصل، تطلب فيه "عشيقات عازبات" من أجل إسعاده، بمقابل أجر شهري مغرٍ.
ونشرت الزوجة باتيما شامنان البالغة من العمر 44 عاما، فيديو بحثًا عن ثلاث شابات عازبات
يسعدن زوجها، على أن تحصل كل واحدة منهن على 424 دولارا شهريًا مع إقامة ووجبات مجانية.
وقالت "أريد تعيين 3 عشيقات لزوجي. ستحصل على أجر لا يقل عن 424 دولارًا شهريًا، وستحصل على إقامة مجانية ووجبات مجانية، ولكن عليها مساعدتي، وسيتم تعيين اثنتين للمساعدة في عمل المستندات في مكتبي، وسيتم تعيين أخرى لرعايتي أنا وزوجي وطفلي".
وعن الأسباب التي دفعتها لذلك، قالت إنها تعاني من اكتئاب مزمن وهذا هو سبب رغبتها في المساعدة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الاعتناء بزوجها جيدا وأنها ليست زوجة صالحة.
وشددت شامنان على ضرورة أن تكون المرشحة حسنة المظهر ولبقة وذات شخصية طيبة، وألا يكون لديها أطفال، بحيث تكون متفرغة تماما لإرضاء زوجها وإسعاده وتسليته.
وقال الزوج: "صدمت في البداية لكنني لست ضده، فزوجتي أخبرتني أنها تريد أن تجد شخصا يعتني بي، ويجب على الرجال الآخرين الذين يرغبون أن يكونوا مثلي أن يتواصلوا مع زوجاتهم بشأن ذلك".