https://sputnikarabic.ae/20220815/نائب-عن-كتلة-حزب-الله-ندين-كل-أنواع-الاعتداءات-الإسرائيلية-ونحتفظ-لأنفسنا-بحق-الرد--1066427750.html
نائب عن كتلة "حزب الله": ندين كل أنواع الاعتداءات الإسرائيلية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد
نائب عن كتلة "حزب الله": ندين كل أنواع الاعتداءات الإسرائيلية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد
علق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي على قيام إسرائيل باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، قائلاً إنه "كلبنانيين لا نقبل بانتهاك الأجواء... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:42+0000
2022-08-15T11:42+0000
2022-08-15T11:42+0000
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وأضاف: "ندين كل أنواع الاعتداءات الإسرائيلية ونحتفظ لأنفسنا نحن كمقاومة وكشعب لبناني بحق الرد في الوقت المناسب، وهذا أمر محسوم".وأوضح أنه "في موضوع السياسة الأمر المؤسف في هذا البلد، ليس لديهم أي شيء سوى تقديم شكوى لمجلس الأمن وهذا الأمر لا يحمي البلد، ولا مرة حمت القرارات الدولية وطن من الأوطان".ودانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين، بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، مستنكرة "بشدة قيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية".وأعلنت أنها ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن وطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
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https://sputnikarabic.ae/20220812/أوكرانيا-تناشد-العرب-الدعم-في-وقت-أيدت-فيه-العملية-الإسرائيلية-في-غزة-1066324800.html
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لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
نائب عن كتلة "حزب الله": ندين كل أنواع الاعتداءات الإسرائيلية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد
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علق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي على قيام إسرائيل باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، قائلاً إنه "كلبنانيين لا نقبل بانتهاك الأجواء اللبنانية وهذا أمر غير مقبول وهو اعتداء على السيادة، ولا يمكن أن نرضى باستعمال الأراضي اللبناني للاعتداء على دولة شقيقة".
وأضاف: "ندين كل أنواع الاعتداءات الإسرائيلية ونحتفظ لأنفسنا نحن كمقاومة وكشعب لبناني بحق الرد في الوقت المناسب، وهذا أمر محسوم".
وأشار جشي إلى أن "العدو الإسرائيلي لديه طبيعة عدوانية ولا يستطيع التوقف عن العدوان بتفكيره، ولو لم يعتدي بمكان معين سيعتدي بمكان آخر، معتادين على هذه الاعتداءات".
وأوضح أنه "في موضوع السياسة الأمر المؤسف في هذا البلد، ليس لديهم أي شيء سوى تقديم شكوى لمجلس الأمن وهذا الأمر لا يحمي البلد، ولا مرة حمت القرارات الدولية وطن من الأوطان".
وحول إمكانية أن تتطور الأمور إلى حرب في حال فشل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قال جشي، إن "هذه مشكلة العدو الإسرائيلي وليست مشكلتنا، قرارنا جدي ومحسوم ولا تراجع عنه وهو حماية أرضنا وسيادتنا وثرواتنا وهذا حقنا ولن نتزحزح عنه، ويبقى أن يعطينا الإسرائيلي حقنا عبر الحوار فهذا جيد وإذا لم نأخذه عبر الحوار فإن كل الوسائل مشروعة ومتاحة لنا".
ودانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين، بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، مستنكرة "بشدة قيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية".
وأعلنت أنها ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن وطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.