https://sputnikarabic.ae/20220815/نائب-عن-كتلة-حزب-الله-ندين-كل-أنواع-الاعتداءات-الإسرائيلية-ونحتفظ-لأنفسنا-بحق-الرد--1066427750.html

نائب عن كتلة "حزب الله": ندين كل أنواع الاعتداءات الإسرائيلية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد

نائب عن كتلة "حزب الله": ندين كل أنواع الاعتداءات الإسرائيلية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد

علق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي على قيام إسرائيل باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، قائلاً إنه "كلبنانيين لا نقبل بانتهاك الأجواء... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T11:42+0000

2022-08-15T11:42+0000

2022-08-15T11:42+0000

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار سوريا اليوم

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وأضاف: "ندين كل أنواع الاعتداءات الإسرائيلية ونحتفظ لأنفسنا نحن كمقاومة وكشعب لبناني بحق الرد في الوقت المناسب، وهذا أمر محسوم".وأوضح أنه "في موضوع السياسة الأمر المؤسف في هذا البلد، ليس لديهم أي شيء سوى تقديم شكوى لمجلس الأمن وهذا الأمر لا يحمي البلد، ولا مرة حمت القرارات الدولية وطن من الأوطان".ودانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين، بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، مستنكرة "بشدة قيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية".وأعلنت أنها ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن وطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

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لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم