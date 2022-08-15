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https://sputnikarabic.ae/20220815/نيوزيلندا-تعتزم-تدريب-المقاتلين-لصالح-الجيش-الأوكراني-في-بريطانيا-1066443853.html
نيوزيلندا تعتزم تدريب المقاتلين لصالح الجيش الأوكراني في بريطانيا
نيوزيلندا تعتزم تدريب المقاتلين لصالح الجيش الأوكراني في بريطانيا
قالت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إنها سترسل 120 فردا من قوات الدفاع إلى المملكة المتحدة للمساعدة في تدريب أفراد الجيش الأوكراني. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T14:59+0000
2022-08-15T14:59+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الحكومة النيوزيلندية في بيان: "تقوم نيوزيلندا بنشر كبير إضافي لـ120 من أفراد قوات الدفاع في المملكة المتحدة للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين، كجزء من جهد دولي لمساعدة أوكرانيا".وفقا للحكومة، هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها ويلينغتون مدربين إلى المملكة المتحدة، حيث نشرت 30 جنديا لأول مرة في مايو/ أيار.نقلت الحكومة عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قولها: "نحن نعلم أن إحدى الأولويات القصوى لأوكرانيا في الوقت الحالي، هي تدريب جنودها، ونيوزيلندا فخورة بالتضامن مع عدد من الدول الأخرى للرد على هذه الدعوة"، على حد قولها.وقالت الحكومة أيضا إنها ستنشر المدربين في المملكة المتحدة على دفعات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وسيتمركزون هناك حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد اعتداءات القوات الأوكرانية التي طالت المدنيين والبنية التحتية.كما جاءت العملية بعد تهديدات مباشرة من كييف و"الناتو" لموسكو وصلت إلى حد تلويح مسؤولين أوكرانيين بتطوير أسلحة نووية. ردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وتزود أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20220815/إحباط-هجوم-إرهابي-خططت-له-كييف-على-منشأة-للنفط-والغاز-جنوبي-روسيا-1066437045.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

نيوزيلندا تعتزم تدريب المقاتلين لصالح الجيش الأوكراني في بريطانيا

14:59 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
عمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
عمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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قالت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إنها سترسل 120 فردا من قوات الدفاع إلى المملكة المتحدة للمساعدة في تدريب أفراد الجيش الأوكراني.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الحكومة النيوزيلندية في بيان: "تقوم نيوزيلندا بنشر كبير إضافي لـ120 من أفراد قوات الدفاع في المملكة المتحدة للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين، كجزء من جهد دولي لمساعدة أوكرانيا".
وفقا للحكومة، هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها ويلينغتون مدربين إلى المملكة المتحدة، حيث نشرت 30 جنديا لأول مرة في مايو/ أيار.
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13:24 GMT
نقلت الحكومة عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قولها: "نحن نعلم أن إحدى الأولويات القصوى لأوكرانيا في الوقت الحالي، هي تدريب جنودها، ونيوزيلندا فخورة بالتضامن مع عدد من الدول الأخرى للرد على هذه الدعوة"، على حد قولها.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستنشر المدربين في المملكة المتحدة على دفعات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وسيتمركزون هناك حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد اعتداءات القوات الأوكرانية التي طالت المدنيين والبنية التحتية.
كما جاءت العملية بعد تهديدات مباشرة من كييف و"الناتو" لموسكو وصلت إلى حد تلويح مسؤولين أوكرانيين بتطوير أسلحة نووية. ردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وتزود أوكرانيا بالأسلحة.
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