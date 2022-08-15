https://sputnikarabic.ae/20220815/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-أكبر-حقل-نفطي-شرقي-سوريا-1066452820.html

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في أكبر حقل نفطي شرقي سوريا

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في أكبر حقل نفطي شرقي سوريا

شن مجهولون هجوما صاروخيا، اليوم الاثنين، على قاعدة حقل العمر النفطي، الذي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لا شرعية لقواتها في ريف دير الزور الشرقي. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T21:24+0000

2022-08-15T21:24+0000

2022-08-15T21:24+0000

الجيش الأمريكي

أخبار سوريا اليوم

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وذكرت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن سلسلة انفجارات سمع دويها ليل اليوم في أرجاء ريف دير الزور، ليتبين أنها ناجمة عن استهداف المدينة السكنية التي يتخذها الجيش الأمريكي موقعا لنوم جنوده وضباطه.وأضافت المصادر، "تلا الانفجارات على الفور إطلاق أصوات صفارات الإنذار وسيارات الاسعاف في الحقل النفطي، وسط تحليق مكثف لطيران الإستطلاع والطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الامريكي بحثا عن مصدر الهجوم".وفي سياق متصل، لقي مسلحان مواليان للجيش الأمريكي في "قسد" مصرعهما عصر اليوم، في أثناء توجههم إلى حقل (العمر)، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانوا يستقلونها في بلدة (الصبحة) بالريف الشرقي لدير الزور.ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي (اللاشرعي)، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكرياً معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعين).وينطوي حقل (العمر النفطي) كأكبر حقول النفط السوري على أكبر القواعد الأمريكية بريف دير الزور الشرقي.وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرقي سوريا في القوس الممتد من معبر (التنف) عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي جنوبا، وحتى حقول رميلان النّفطية قرب المثلث الحدودي السوري العراقي التركي شمالا.وتتخذ القواعد العسكرية الأمريكية شكل الطوق المحكم، الذي يحيط بمنابع النّفط والغاز السوري وأكبر حقولهما التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد.وكشفت وزارة النفط السورية الأسبوع الماضي، عن أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل الإنتاج اليومي لحقول النفط والبالغ 80.3 ألف برميل.وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة كـ كردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.

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الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم