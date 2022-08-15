https://sputnikarabic.ae/20220815/وزير-المعادن-السوداني-لـسبوتنيك-وفد-من-الخرطوم-يزور-روسيا-الأسبوع-الحالي-لبحث-التعاون-المشترك-1066441624.html
وزير المعادن السوداني لـ"سبوتنيك": وفد من الخرطوم يزور روسيا الأسبوع الحالي لبحث التعاون المشترك
وزير المعادن السوداني لـ"سبوتنيك": وفد من الخرطوم يزور روسيا الأسبوع الحالي لبحث التعاون المشترك
كشف وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبد الله، عن عقد جولة جديدة من الاجتماعات الوزارية المشتركة ببن السودان وروسيا، في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس/ آب الجاري في... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T14:10+0000
2022-08-15T14:10+0000
2022-08-15T14:10+0000
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وقال عبد الله في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "إن وفدا سودانيا رفيع المستوى سيزور روسيا خلال يومي 17-19 أغسطس الجاري"، لافتا إلى أن "الوفد السوداني، يضم ممثلين عن أغلب الوزارات السيادية".وأضاف الوزير أن "الهدف من الزيارة هو عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي بين البلدين في دورتها السابعة".وأكد أيضا أن" البلدين سيقدمان مشروعات بهدف مناقشتها بين اللجان الفنية الوزارية البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20220306/وصول-20-ألف-طن-قمح-منحة-من-روسيا-إلى-السودان-1059532150.html
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روسيا, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي
وزير المعادن السوداني لـ"سبوتنيك": وفد من الخرطوم يزور روسيا الأسبوع الحالي لبحث التعاون المشترك
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كشف وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبد الله، عن عقد جولة جديدة من الاجتماعات الوزارية المشتركة ببن السودان وروسيا، في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس/ آب الجاري في العاصمة موسكو.
وقال عبد الله في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
": "إن وفدا سودانيا رفيع المستوى سيزور روسيا خلال يومي 17-19 أغسطس الجاري"، لافتا إلى أن "الوفد السوداني، يضم ممثلين عن أغلب الوزارات السيادية".
وأضاف الوزير أن "الهدف من الزيارة هو عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي بين البلدين في دورتها السابعة".
وأكد أيضا أن" البلدين سيقدمان مشروعات بهدف مناقشتها بين اللجان الفنية الوزارية البلدين".