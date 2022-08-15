https://sputnikarabic.ae/20220815/وزير-النفط-الليبي-ترسيم-الحدود-مع-تركيا-أتاح-لنا-مساحة-بحرية-شاسعة-1066445692.html
وزير النفط الليبي: ترسيم الحدود مع تركيا أتاح لنا مساحة بحرية شاسعة
وزير النفط الليبي: ترسيم الحدود مع تركيا أتاح لنا مساحة بحرية شاسعة
قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، أتاحت لبلاده "مساحات بحرية شاسعة... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T16:00+0000
2022-08-15T16:00+0000
2022-08-15T16:01+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأوضح الوزير محمد عون، في مقابلة مع قناة "ليبيا بانوراما" أن وزارته "خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، لبدء عمليات اكتشاف النفط والغاز داخل الحدود المتاحة وفقا للاتفاقية التركية لكنه لم يهتم".وأشار إلى أن "قطاع النفط يواجه عدة مشكلات، أبرزها تردد الشركات الأجنبية للعمل داخل ليبيـا".يذكر أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
وزير النفط الليبي: ترسيم الحدود مع تركيا أتاح لنا مساحة بحرية شاسعة
16:00 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 16:01 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، أتاحت لبلاده "مساحات بحرية شاسعة للاستفادة منها".
وأوضح الوزير محمد عون، في مقابلة مع قناة "ليبيا بانوراما" أن وزارته "خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، لبدء عمليات اكتشاف النفط والغاز داخل الحدود المتاحة وفقا للاتفاقية التركية لكنه لم يهتم".
وأضاف أن "ليبيا تحتاج إلى قرابة 10 سنوات
ليصل إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا (..) ليبيا لديها 29 اكتشافا نفطيا و12 اكتشافا غازيا، وفق دراسة قامت بها وزارة النفط والغاز".
وأشار إلى أن "قطاع النفط يواجه عدة مشكلات، أبرزها تردد الشركات الأجنبية للعمل داخل ليبيـا".
يذكر أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.