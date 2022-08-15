https://sputnikarabic.ae/20220815/وفد-تركي-يزور-واشنطن-لبحث-توريد-وتحديث-مقاتلات-إف-16-1066424687.html
وفد تركي يزور واشنطن لبحث توريد وتحديث مقاتلات "إف-16"
وفد تركي يزور واشنطن لبحث توريد وتحديث مقاتلات "إف-16"
توجه وفد تركي، اليوم الاثنين، إلى واشنطن لبحث توريد وتحديث مقاتلات من نوع "إف-16". 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:53+0000
2022-08-15T10:53+0000
2022-08-15T10:53+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن وفدا يمثلها "توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بخصوص توريد وتحديث مقاتلات F16 لصالح تركيا"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.وسبق أن أجرت تركيا مع الولايات المتحدة في أنقرة ثلاثة اجتماعات حول موضوع المقاتلات في ديسمبر/ كانون الأول 2021 وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2022، وفق بيان وزارة الدفاع.وأوضح البيان أن الوفد التركي سافر إلى الولايات المتحدة بناء على دعوة من واشنطن لإجراء المحادثات المطلوبة.وتخطط تركيا لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وتحديث 80 طائرة أخرى في الخدمة معها، في حين أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه يتوقع الحصول على موافقة الكونغرس لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.وكانت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي قد وقعت على بيان يعترض على بيع الطائرات لتركيا.ومطلع الشهر الجاري، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن إمكانية إيجاد بدائل وحلول جديدة في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات "إف-16".وكان تقرير إعلامي قد أشار إلى أن تركيا قد تحصل على مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حال رفضت الولايات المتحدة بيع أنقرة طائرات "إف-16".
https://sputnikarabic.ae/20220801/تركيا-الحلول-البديلة-موجودة-في-حال-فشلت-محادثات-شراء-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-1065862708.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
وفد تركي يزور واشنطن لبحث توريد وتحديث مقاتلات "إف-16"
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توجه وفد تركي، اليوم الاثنين، إلى واشنطن لبحث توريد وتحديث مقاتلات من نوع "إف-16".
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن وفدا يمثلها "توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بخصوص توريد وتحديث مقاتلات F16 لصالح تركيا"، على ما نقلت وكالة
"الأناضول" الرسمية.
وسبق أن أجرت تركيا مع الولايات المتحدة في أنقرة ثلاثة اجتماعات حول موضوع المقاتلات في ديسمبر/ كانون الأول 2021 وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2022، وفق بيان وزارة الدفاع.
وأوضح البيان أن الوفد التركي سافر إلى الولايات المتحدة بناء على دعوة من واشنطن لإجراء المحادثات المطلوبة.
وتخطط تركيا لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وتحديث 80 طائرة أخرى في الخدمة معها، في حين أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه يتوقع الحصول على موافقة الكونغرس لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.
وكانت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي قد وقعت على بيان يعترض على بيع الطائرات لتركيا.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
عن إمكانية إيجاد بدائل وحلول جديدة في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات "إف-16".
وكان تقرير إعلامي قد أشار إلى أن تركيا قد تحصل على مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حال رفضت الولايات المتحدة بيع أنقرة طائرات "إف-16".