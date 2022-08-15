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https://sputnikarabic.ae/20220815/وقع-بوتين-مرسوما-بشأن-إطلاق-لقب-الأم-البطلة-1066452485.html
بوتين يوقع مرسوما بشأن إطلاق لقب "الأم البطلة"
بوتين يوقع مرسوما بشأن إطلاق لقب "الأم البطلة"
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن إنشاء لقب في روسيا يحمل اسم "الأم البطلة". 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T21:00+0000
2022-08-15T21:03+0000
روسيا
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وبحسب الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، تمنح "الأم البطلة" لمرة واحدة مبلغ مليون روبل روسي.وبحسب المرسوم، تمنح المرأة الحاصلة على اللقب مبلغا قدره مليون روبل روسي لمرة واحدة فقط.
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روسيا

بوتين يوقع مرسوما بشأن إطلاق لقب "الأم البطلة"

21:00 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 21:03 GMT 15.08.2022)
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محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن إنشاء لقب في روسيا يحمل اسم "الأم البطلة".
وبحسب الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، تمنح "الأم البطلة" لمرة واحدة مبلغ مليون روبل روسي.

وجاء في الوثيقة "إنشاء لقب (الأم البطلة) لتعيين أم مواطنة في روسيا الاتحادية، وأنجبت وربت عشرة أطفال أو أكثر من مواطني روسيا الاتحادية".

وبحسب المرسوم، تمنح المرأة الحاصلة على اللقب مبلغا قدره مليون روبل روسي لمرة واحدة فقط.
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