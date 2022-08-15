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روسيا تكشف عن مجسم محطتها الفضائية الجديدة... فيديو
روسيا تكشف عن مجسم محطتها الفضائية الجديدة... فيديو
كشف وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الاثنين، خلال مشاركتها في معرض "آرميا 2022"، عن مجسم مصغر للمحطة الفضائية الروسية الجديد. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T17:12+0000
2022-08-15T17:12+0000
روسيا
علوم
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تشارك "روسكوسموس" في معرض "آرميا 2022" بتشكيلة واسعة من منتجات المصانع التابعة لها، بينها محطة الفضاء الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء، حيث تم وضع مجسم مصغر للمحطة أمام الزوار في صندوق بلوري.وستنتج المحطة من الطاقة ما يمكّنها من إنجاز مهامها، وستكون مهيأة للتعامل مع الأقمار الصناعية المستقبلية.وبين منتجات مصانع "روسكوسموس" التي تظهر في المعرض صواريخ مخصصة لحمل الأقمار الصناعية أو مركبات الفضاء إلى مواقعها المدارية في الفضاء مثل "أنغارا" و"روكوت"، وأقمار صناعية مثل "أليكترو" و"أركتيكا" و"أوبزور" و"ريسورس" و"آيست" "غلوناس" و"سكيف" و"ماراثون". وستظهر جميع هذه المعدات الفضائية في المعرض في صورة نماذج مصغرة.ويعقد منتدى "آرميا 2022" خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/بوتين-يشارك-في-حفل-افتتاح-المنتدى-العسكري-التقني-الدولي-آرميا-2022-1066428072.html
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روسيا, علوم

روسيا تكشف عن مجسم محطتها الفضائية الجديدة... فيديو

17:12 GMT 15.08.2022
© Photo / Roscosmos/Anton Shkaplerovصورة للأرض التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
صورة للأرض التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Photo / Roscosmos/Anton Shkaplerov
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كشف وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الاثنين، خلال مشاركتها في معرض "آرميا 2022"، عن مجسم مصغر للمحطة الفضائية الروسية الجديد.
تشارك "روسكوسموس" في معرض "آرميا 2022" بتشكيلة واسعة من منتجات المصانع التابعة لها، بينها محطة الفضاء الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء، حيث تم وضع مجسم مصغر للمحطة أمام الزوار في صندوق بلوري.

ويفترض أن تحتوي المحطة الفضائية الروسية الجديدة عند إطلاقها على 4 حلقات (غرف). ثم تنضم إليها 3 حلقات أخرى في وقت لاحق.

وستنتج المحطة من الطاقة ما يمكّنها من إنجاز مهامها، وستكون مهيأة للتعامل مع الأقمار الصناعية المستقبلية.
وبين منتجات مصانع "روسكوسموس" التي تظهر في المعرض صواريخ مخصصة لحمل الأقمار الصناعية أو مركبات الفضاء إلى مواقعها المدارية في الفضاء مثل "أنغارا" و"روكوت"، وأقمار صناعية مثل "أليكترو" و"أركتيكا" و"أوبزور" و"ريسورس" و"آيست" "غلوناس" و"سكيف" و"ماراثون". وستظهر جميع هذه المعدات الفضائية في المعرض في صورة نماذج مصغرة.
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
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11:45 GMT
ويعقد منتدى "آرميا 2022" خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.
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