https://sputnikarabic.ae/20220816/آرميا-2022-إيران-تعرض-ثلاث-طائرات-بدون-طيار-بينها-مسيرة-ضاربة-1066480503.html

"آرميا-2022".. إيران تعرض ثلاث طائرات بدون طيار بينها مسيرة ضاربة

"آرميا-2022".. إيران تعرض ثلاث طائرات بدون طيار بينها مسيرة ضاربة

أفاد نايفي بور داوود، أحد ممثلي الجناح الإيراني في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022"، المقام في روسيا، اليوم الثلاثاء، بأن الزائرين أظهروا اهتماما... 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T13:48+0000

2022-08-16T13:48+0000

2022-08-16T13:51+0000

آرميا 2022

إيران

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كوبينكا (ضواحي موسكو) - سبوتنيك. وقال داوود: "هؤلاء الأشخاص الذين يتابعون الأخبار يدركون جيدًا ما تستطيع طائراتنا بدون طيار القيام به، بما في ذلك هذا يخص ما يحدث في منطقة الخليج؛ الطائرات المسيّرة الإيرانية - الجميع يعرف بالفعل ما هي قادرة عليه. وبالتالي، فإنهم يهتمون هنا بالطائرات بدون طيار والمروحيات الرباعية" .وأضاف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن إيران تقدم في المعرض أيضًا صواريخ وأنظمة دفاع جوي مختلفة وراجمات.إجمالا، أبرز المعروضات داخل الجناح، ثلاث طائرات بدون طيار: كوادكوبتر، ومهاجر 6، وكرار- 3.ويمكن استخدام كوادكوبتر، للأغراض المدنية، على سبيل المثال، لإطفاء الحرائق، وللأغراض العسكرية ويمكن أن تحمل مقذوفات هجومية.ويصل وزن الإقلاع لكوادكوبتر إلى21 كيلوغراما، ووزن الحمولة من 1 إلى 7 كيلوغرامات، وتعمل على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات وعلى ارتفاع لا يزيد عن 400 متر، ووقت التشغيل يصل إلى 60 دقيقة.فيما يصل وزن الطائرة الثانية (مهاجر 6) إلى 670 كيلوغراما (معروض في المنتدى مجسّم بحجم 1 إلى 7)، والوزن القابل للتحميل يصل إلى 100 كيلوغرام، وتعمل على مسافة 200 كيلومتر وارتفاع حوالي 5 كيلومترات، ومدة العمل تصل إلى 12 ساعة.وتزن الطائرة الثالثة (كرار- 3) 510 كيلوغرامات، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 250 كيلوغراماً، و تعمل على ارتفاع حتى 9 كيلومترات، ويمكن استخدامها كطائرة بدون طيار و"كاميكازي" (طائرة انتحارية تنفجر في الهدف)".ووفقا للجانب الإيراني، فإن جناحهم الوطني هو الأكبر في المعرض بين جميع ممثلي الدول الأجنبية. وتم افتتاحه، يوم أمس الإثنين، بحضور النائب الأول لمنسق هيئة الأركان العامة الإيرانية.وتقام فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022" في مرافق حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو، وأرض تدريب ألابينو، ومطار كوبينكا، وكذلك جميع المناطق العسكرية والأسطول الشمالي.

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إيران

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آرميا 2022, إيران