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https://sputnikarabic.ae/20220816/أرمينيا-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-مركز-التسوق-بالعاصمة--يريفان-إلى-10-أشخاص-1066454006.html
أرمينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مركز التسوق بالعاصمة يريفان إلى 10 أشخاص
أرمينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مركز التسوق بالعاصمة يريفان إلى 10 أشخاص
ارتفع، اليوم الثلاثاء، عدد ضحايا الانفجار في مركز للتسوق بالعاصمة الأرمنية يريفان إلى 10 أشخاص. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T02:22+0000
2022-08-16T02:22+0000
أرمينيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الطوارئ الأرمنية، حايك كوستانيان، "إن رجال الإغاثة انتشلوا جثتين من تحت الأنقاض".هذا وأعلنت وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، مساء الاثنين، أن مجموع ضحايا الانفجار الذي وقع في مركز التسوق في العاصمة يريفان، ارتفع إلى 8 أشخاص.وكانت وزارة الطوارئ قد أعلنت أن الانفجار في مركز للتسوق، والحريق الذي نشب نتيجة عنه، أسفر عن إصابة أكثر من 60 شخصا.
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أرمينيا

أرمينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مركز التسوق بالعاصمة يريفان إلى 10 أشخاص

02:22 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورانفجار ضخم في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان 14 أغسطس 2022
انفجار ضخم في مركز سورمالو التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان 14 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
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ارتفع، اليوم الثلاثاء، عدد ضحايا الانفجار في مركز للتسوق بالعاصمة الأرمنية يريفان إلى 10 أشخاص.
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الطوارئ الأرمنية، حايك كوستانيان، "إن رجال الإغاثة انتشلوا جثتين من تحت الأنقاض".
هذا وأعلنت وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، مساء الاثنين، أن مجموع ضحايا الانفجار الذي وقع في مركز التسوق في العاصمة يريفان، ارتفع إلى 8 أشخاص.
وكانت وزارة الطوارئ قد أعلنت أن الانفجار في مركز للتسوق، والحريق الذي نشب نتيجة عنه، أسفر عن إصابة أكثر من 60 شخصا.
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