https://sputnikarabic.ae/20220816/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-عتبة-2400-دولار-للمرة-الأولى-منذ-مارس-1066459373.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2400 دولار للمرة الأولى منذ مارس
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2400 دولار للمرة الأولى منذ مارس
تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا للمرة الأولى منذ 8 مارس/آذار حاجز 2450 دولارا لكل ألف متر مكعب، بزيادة وصلت لحوالي 6 في المئة، وفقا لبيانات بورصة لندن "ICE". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T08:14+0000
2022-08-16T08:14+0000
2022-08-16T08:46+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065412769_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d8021711bde6d5898694cf5ea2ee9a40.jpg
يبلغ الحد الأدنى لسعر العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر (وفقا لمؤشر TTF) اليوم 2416.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 4.1% لسعر التسوية في اليوم السابق - 2321.5 دولار أمريكي)، والحد الأقصى هو 2463.5 دولار ( +6.1%).وواجهت السوق الأوروبية مشاكل في سوق الغاز، وعزا الخبراء حدوثه إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، بالإضافة لانخفاض مستويات الإشغال في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في أوروبا وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا.كما ويحد الطقس الحار في أوروبا من القدرة على استخدام مصادر بديلة له ما يؤدي لزيادة الطلب عليه فيما تظل الإمدادات الروسية محدودة، بالإضافة لتأثير عدة عوامل على إمدادات الطاقة في المنطقة ومنها انخفاض مستوى المياه في الأنهار الأوروبية، الأمر الذي يعيق حركة المراكب التي تنقل الفحم، ويحد من قدرة محطات الطاقة النووية على استخدام المياه للتبريد.كما لا يزال توليد الرياح في الاتحاد الأوروبي أقل من المعتاد، والذي يتراوح عادة بين 11 و20% في الصيف. وفقا لجمعية "WindEurope"، في 15 أغسطس/ آب، بلغت حصة توليد مزارع الرياح من الإجمالي 9.5 % من الإجمالي.
https://sputnikarabic.ae/20220814/غازبروم-تضخ-41-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1066392128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065412769_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_188c23517eb254855b8c814a7b571a03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2400 دولار للمرة الأولى منذ مارس
08:14 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 08:46 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا للمرة الأولى منذ 8 مارس/آذار حاجز 2450 دولارا لكل ألف متر مكعب، بزيادة وصلت لحوالي 6 في المئة، وفقا لبيانات بورصة لندن "ICE".
يبلغ الحد الأدنى لسعر العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر (وفقا لمؤشر TTF) اليوم 2416.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 4.1% لسعر التسوية في اليوم السابق - 2321.5 دولار أمريكي)، والحد الأقصى هو 2463.5 دولار ( +6.1%).
وواجهت السوق الأوروبية مشاكل في سوق الغاز، وعزا الخبراء حدوثه إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، بالإضافة لانخفاض مستويات الإشغال في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في أوروبا وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا.
كما ويحد الطقس الحار في أوروبا من القدرة على استخدام مصادر بديلة له ما يؤدي لزيادة الطلب عليه فيما تظل الإمدادات الروسية محدودة، بالإضافة لتأثير عدة عوامل على إمدادات الطاقة في المنطقة ومنها انخفاض مستوى المياه في الأنهار الأوروبية، الأمر الذي يعيق حركة المراكب التي تنقل الفحم، ويحد من قدرة محطات الطاقة النووية على استخدام المياه للتبريد.
كما لا يزال توليد الرياح في الاتحاد الأوروبي أقل من المعتاد، والذي يتراوح عادة بين 11 و20% في الصيف. وفقا لجمعية "WindEurope"، في 15 أغسطس/ آب، بلغت حصة توليد مزارع الرياح من الإجمالي 9.5 % من الإجمالي.