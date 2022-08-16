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https://sputnikarabic.ae/20220816/أطباء-يحذرون-جدري-القردة-قد-ينتقل-من-الإنسان-للحيوانات-الأليفة---1066498471.html
أطباء يحذرون: جدري القردة قد ينتقل من الإنسان للحيوانات الأليفة
أطباء يحذرون: جدري القردة قد ينتقل من الإنسان للحيوانات الأليفة
نصح مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الأشخاص المصابين بجدري القردة بتجنب الإقامة مع الحيوانات الأليفة المنزلية، نظرا لأن الحيوانات الأليفة يمكن أن تصاب... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T21:22+0000
2022-08-16T21:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جدري القردة
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كانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لديها النصيحة المعمول لها على مدار أشهر بسبب انتشار جدري القردة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".لكن نصيحة الأطباء في الولايات المتحدة اكتسبت اهتماما جديدا بعد نشر تقرير فرنسي الأسبوع الماضي بشأن إصابة كلب صيد إيطالي بالفيروس.ويعود الكلب إلى زوجين كانا ينامان بجانبه، بعد إصابتهما بفيروس جدري القردة وظهور أعرض عليهما كالتقرحات.وفي وقت لاحق ظهرت التقرحات في الكلب وتم تشخيص إصابته بالفيروس.وعلى إثر ذلك نصحت مراكز السيطرة على الأمراض بضرورة إبقاء الحيوانات الأليفة التي تكون على اتصال وثيق مع شخص تظهر عليه الأعراض في المنزل وبعيدا عن الحيوانات والأشخاص الآخرين لمدة 21 يوما بعد أحدث اختلاط بالشخص المصاب.
https://sputnikarabic.ae/20220816/الصحة-العالمية-تطلب-من-الجمهور-المساعدة-في-اختيار-تسمية-لـجدري-القردة-1066475556.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, جدري القردة
الولايات المتحدة الأمريكية, جدري القردة

أطباء يحذرون: جدري القردة قد ينتقل من الإنسان للحيوانات الأليفة

21:22 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONكلب يشرب الماء من وعائه
كلب يشرب الماء من وعائه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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نصح مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الأشخاص المصابين بجدري القردة بتجنب الإقامة مع الحيوانات الأليفة المنزلية، نظرا لأن الحيوانات الأليفة يمكن أن تصاب بالفيروس.
كانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لديها النصيحة المعمول لها على مدار أشهر بسبب انتشار جدري القردة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
الصحة العالمية تطلب من الجمهور المساعدة في اختيار تسمية لـ"جدري القردة"
12:35 GMT
لكن نصيحة الأطباء في الولايات المتحدة اكتسبت اهتماما جديدا بعد نشر تقرير فرنسي الأسبوع الماضي بشأن إصابة كلب صيد إيطالي بالفيروس.
ويعود الكلب إلى زوجين كانا ينامان بجانبه، بعد إصابتهما بفيروس جدري القردة وظهور أعرض عليهما كالتقرحات.
وفي وقت لاحق ظهرت التقرحات في الكلب وتم تشخيص إصابته بالفيروس.
وعلى إثر ذلك نصحت مراكز السيطرة على الأمراض بضرورة إبقاء الحيوانات الأليفة التي تكون على اتصال وثيق مع شخص تظهر عليه الأعراض في المنزل وبعيدا عن الحيوانات والأشخاص الآخرين لمدة 21 يوما بعد أحدث اختلاط بالشخص المصاب.
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