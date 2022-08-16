https://sputnikarabic.ae/20220816/ألمانيا-تعلن-فشل-اتفاقية-الغاز-مع-قطر-1066468919.html
ألمانيا تعلن فشل اتفاقية الغاز مع قطر
ألمانيا تعلن فشل اتفاقية الغاز مع قطر
أعلن وزير الاقتصاد الألماني فشل المفاوضات مع قطر بشأن إمداد بلاده بالغاز الطبيعي المسال، مرجعا ذلك إلى سياسة التسعير للدولة الشرق أوسطية، مشيرا إلى ارتفاع... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:34+0000
2022-08-16T11:34+0000
2022-08-16T11:47+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101863/94/1018639400_0:1339:2000:2464_1920x0_80_0_0_5e925fa88d3970124a95839bec674a30.jpg
وقال الوزير روبرت هابك: "الشركات في السوق تبحث عن أفضل صفقة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعمل بها. وإذا لم تقدم قطر أفضل صفقة، فلن تكون الشركات بما في ذلك المستهلكون، لن يخطئوا إذا لم يختاروا العرض الأغلى، وهكذا فعلوا".وجاءت تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال.وأضاف أنه "في غضون أربع أو خمس سنوات، ستتم إضافة المزيد من الغاز المسال إلى السوق الكبيرة، التي يوجد طلب كبير عليها الآن. بحيث يمكن استخدام نطاق أوسع من الغاز المسال مع إمدادات الغاز إلى ألمانيا".في وقت سابق، نشرت "فوكس" تحقيقا مفاده بأن الشركات الألمانية لم توقع أبدا عقدا واحدا لتوريد الغاز مع قطر، على الرغم من أنه بعد رحلته إلى الدولة الشرق أوسطية في مارس/آذار وما تلاها من إبرام شراكة في مجال الطاقة بين البلدين، أعلن هابك عن مشروع صفقة غاز مربح. أصبح معروفا لاحقًا أن قطر ستزود إيطاليا بالغاز الطبيعي المسال بدلا من ألمانيا.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101863/94/1018639400_0:1152:2000:2652_1920x0_80_0_0_d5945d955b77f4620dba5eb34a9da87f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, اقتصاد
ألمانيا تعلن فشل اتفاقية الغاز مع قطر
11:34 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 11:47 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الاقتصاد الألماني فشل المفاوضات مع قطر بشأن إمداد بلاده بالغاز الطبيعي المسال، مرجعا ذلك إلى سياسة التسعير للدولة الشرق أوسطية، مشيرا إلى ارتفاع السعر مقارنة بموردين آخرين.
وقال الوزير روبرت هابك: "الشركات في السوق تبحث عن أفضل صفقة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعمل بها. وإذا لم تقدم قطر أفضل صفقة، فلن تكون الشركات بما في ذلك المستهلكون، لن يخطئوا إذا لم يختاروا العرض الأغلى، وهكذا فعلوا".
وجاءت تصريحات الوزير
في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال.
مشددا على أن هذا لا يعني انتهاء المفاوضات مع قطر، حيث تم إبرام شراكة في مجال الطاقة، مشيرا إلى رحلته إلى الدوحة.
وأضاف أنه "في غضون أربع أو خمس سنوات، ستتم إضافة المزيد
من الغاز المسال إلى السوق الكبيرة، التي يوجد طلب كبير عليها الآن. بحيث يمكن استخدام نطاق أوسع من الغاز المسال مع إمدادات الغاز إلى ألمانيا".
في وقت سابق، نشرت "فوكس"
تحقيقا مفاده بأن الشركات الألمانية لم توقع أبدا عقدا واحدا لتوريد الغاز مع قطر، على الرغم من أنه بعد رحلته إلى الدولة الشرق أوسطية في مارس/آذار وما تلاها من إبرام شراكة في مجال الطاقة بين البلدين، أعلن هابك عن مشروع صفقة غاز مربح. أصبح معروفا لاحقًا أن قطر ستزود إيطاليا بالغاز الطبيعي المسال بدلا من ألمانيا.