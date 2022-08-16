https://sputnikarabic.ae/20220816/ألمانيا-تفشل-في-الحصول-على-غاز-من-النرويج-مع-إمكانية-قطع-الكهرباء-1066475856.html

ألمانيا تفشل في الحصول على غاز من النرويج مع إمكانية قطع الكهرباء

ألمانيا تفشل في الحصول على غاز من النرويج مع إمكانية قطع الكهرباء

أشار تقرير إعلامي لفشل زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، إلى النرويج في سبيل الحصول على إمدادات غاز إضافية بالإضافة لإمكانية تقليل إمداد البلد الإسكندنافي... 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T12:37+0000

2022-08-16T12:37+0000

2022-08-16T12:37+0000

النرويج

اقتصاد

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "taz" فإن الجانب النرويجي أعلم المستشار الألماني أن البلد الثالث في العالم كأكبر منتج للغاز بعد روسيا وقطر، قد قدم بالفعل ما يمكنه أن تنتجه حقوله.وأبلغ رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني "أن النرويج تسلم أكبر قدر ممكن من الغاز لألمانيا".بالنسبة للنرويج، هذا يعني أن الأولوية ستعطى الآن لزيادة قدرة احتياطياتها من الطاقة الكهرومائية في الشتاء المقبل، قال ستوره: "لدينا هذه المسؤولية الوطنية. يجب تقليص الكابلات إلى ألمانيا أو إيقافها. الأمر نفسه ينطبق على الاتصالات مع الدنمارك والسويد".ويعتبر هذا تحول من قبل الحكومة النرويجية، فهذا البلد الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية، يعاني من نقص في المياه لم يحصل منذ 140 عامًا نتيجة فصول الشتاء مع القليل من الثلوج وأسوأ موجة جفاف في جنوب وشرق البلاد، حيث وصل مستوى ملء الخزانات في بعض الحالات لمستوى تاريخي من الانخفاض. الأمر الذي ساهم في الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء في جنوب البلاد.

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النرويج, اقتصاد