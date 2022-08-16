https://sputnikarabic.ae/20220816/ألمانيا-تفشل-في-الحصول-على-غاز-من-النرويج-مع-إمكانية-قطع-الكهرباء-1066475856.html
ألمانيا تفشل في الحصول على غاز من النرويج مع إمكانية قطع الكهرباء
ألمانيا تفشل في الحصول على غاز من النرويج مع إمكانية قطع الكهرباء
أشار تقرير إعلامي لفشل زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، إلى النرويج في سبيل الحصول على إمدادات غاز إضافية بالإضافة لإمكانية تقليل إمداد البلد الإسكندنافي... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T12:37+0000
2022-08-16T12:37+0000
2022-08-16T12:37+0000
النرويج
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_0:154:3014:1849_1920x0_80_0_0_53c4b5e316f5c7468491d1b89e9ad381.jpg
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "taz" فإن الجانب النرويجي أعلم المستشار الألماني أن البلد الثالث في العالم كأكبر منتج للغاز بعد روسيا وقطر، قد قدم بالفعل ما يمكنه أن تنتجه حقوله.وأبلغ رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني "أن النرويج تسلم أكبر قدر ممكن من الغاز لألمانيا".بالنسبة للنرويج، هذا يعني أن الأولوية ستعطى الآن لزيادة قدرة احتياطياتها من الطاقة الكهرومائية في الشتاء المقبل، قال ستوره: "لدينا هذه المسؤولية الوطنية. يجب تقليص الكابلات إلى ألمانيا أو إيقافها. الأمر نفسه ينطبق على الاتصالات مع الدنمارك والسويد".ويعتبر هذا تحول من قبل الحكومة النرويجية، فهذا البلد الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية، يعاني من نقص في المياه لم يحصل منذ 140 عامًا نتيجة فصول الشتاء مع القليل من الثلوج وأسوأ موجة جفاف في جنوب وشرق البلاد، حيث وصل مستوى ملء الخزانات في بعض الحالات لمستوى تاريخي من الانخفاض. الأمر الذي ساهم في الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء في جنوب البلاد.
النرويج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_173:0:2842:2002_1920x0_80_0_0_f903ad440210c2db7579b111674fa8cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النرويج, اقتصاد
ألمانيا تفشل في الحصول على غاز من النرويج مع إمكانية قطع الكهرباء
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي لفشل زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، إلى النرويج في سبيل الحصول على إمدادات غاز إضافية بالإضافة لإمكانية تقليل إمداد البلد الإسكندنافي لألمانيا بالكهرباء.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "taz" فإن الجانب النرويجي أعلم المستشار الألماني
أن البلد الثالث في العالم كأكبر منتج للغاز بعد روسيا وقطر، قد قدم بالفعل ما يمكنه أن تنتجه حقوله.
وأبلغ رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني "أن النرويج تسلم أكبر قدر ممكن من الغاز لألمانيا".
كما أن ستوره كان على استعداد لإخبار نظيره الألماني أن بلاده قد توقف إمدادات الكهرباء عن ألمانيا. وفي مقابلة مع صحيفة أوسلو اليومية "Aftenposten"، والتي ظهرت يوم زيارة المستشار، كان قد أعلن بالفعل عن هذا، قائلا: "على كل دولة أن تتحمل مسؤولية استدامة نظام الطاقة لديها".
بالنسبة للنرويج، هذا يعني أن الأولوية ستعطى الآن لزيادة قدرة احتياطياتها من الطاقة الكهرومائية في الشتاء المقبل، قال ستوره: "لدينا هذه المسؤولية الوطنية. يجب تقليص الكابلات إلى ألمانيا أو إيقافها. الأمر نفسه ينطبق على الاتصالات مع الدنمارك والسويد".
ويعتبر هذا تحول من قبل الحكومة النرويجية، فهذا البلد الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية، يعاني من نقص في المياه لم يحصل منذ 140 عامًا نتيجة فصول الشتاء مع القليل من الثلوج وأسوأ موجة جفاف في جنوب وشرق البلاد، حيث وصل مستوى ملء الخزانات في بعض الحالات لمستوى تاريخي من الانخفاض. الأمر الذي ساهم في الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء في جنوب البلاد.