https://sputnikarabic.ae/20220816/أمريكا-تلقينا-رد-إيران-على-مقترح-الاتحاد-الأوروبي-للاتفاق-النووي-وندرسه-1066484843.html

أمريكا: تلقينا رد إيران على مقترح الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي وندرسه

أمريكا: تلقينا رد إيران على مقترح الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي وندرسه

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تلقت رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق النووي وتدرسه. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T15:08+0000

2022-08-16T15:08+0000

2022-08-16T15:08+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg

واشنطن- سبوتنيك. ونقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم الوزارة قوله: "تلقينا تعليقات إيران من خلال الاتحاد الأوروبي ونقوم بدراستها. نحن نشارك الاتحاد الأوروبي وجهات نظرنا".من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، إن أمريكا وافقت بشكل شفهي على اقتراحين لإيران. كان مقررا إرسال المقترحات النهائية بحلول منتصف ليل أمس.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت إيران، إنها قدمت ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".من جانبه أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن إيران ردت بشكل بناء على مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الاتفاق النووي.وقال أوليانوف في مقابلة مع قناة "سولوفييف لايف" التي تبث عبر "اليوتيوب": "الإيرانيون قدموا أمس ردهم على ما يسمى بالنص النهائي للاتفاقية، وفي رأيي كان ردهم بناء للغاية. هم يؤكدون استعدادهم لعقد الصفقة بشرط أن يقبل الأمريكيون 3 تعديلات. الكرة الآن في الجانب الأمريكي".جرت محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220816/عبد-اللهيان-أمريكا-وافقت-على-مقترحين-لنا-والمفاوضات-لم-تؤثر-على-حياة-المواطنين-1066457185.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي