https://sputnikarabic.ae/20220816/أوليانوف-قد-يتم-التوصل-لاتفاق-لاستعادة-الصفقة-النووية-مع-إيران-الأسبوع-الجاري-أو-المقبل-1066461147.html

أوليانوف: قد يتم التوصل لاتفاق لاستعادة الصفقة النووية مع إيران الأسبوع الجاري أو المقبل

أوليانوف: قد يتم التوصل لاتفاق لاستعادة الصفقة النووية مع إيران الأسبوع الجاري أو المقبل

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن إيران ردت بشكل بناء على مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الاتفاق... 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T08:46+0000

2022-08-16T08:46+0000

2022-08-16T08:46+0000

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_0:230:3070:1957_1920x0_80_0_0_5aad73ee294c2ad4482766899dcb490e.jpg

وقال أوليانوف في مقابلة مع قناة "سولوفييف لايف" التي تبث عبر "اليوتيوب": "الإيرانيون قدموا أمس ردهم على ما يسمى بالنص النهائي للاتفاقية، وفي رأيي كان ردهم بناء للغاية. هم يؤكدون استعدادهم لعقد الصفقة بشرط أن يقبل الأمريكيون 3 تعديلات. الكرة الآن في الجانب الأمريكي". وتابع قائلا: "أحد تلك التعديلات التي أدخلها الإيرانيون أمس تهدف إلى تعزيز هذه الضمانات إلى حد ما، بالإضافة إلى شيء آخر على ما يبدو سيتم القيام به في هذا الاتجاه". وأردف المندوب الروسي بقوله: "يجب على الأمريكيين الرد. إذا كان الجواب إيجابيا، فذلك في الغالب يعني أنه سيتم عقد اجتماع وزاري قريبا يتم فيه عقد اتفاق".مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم.

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران