https://sputnikarabic.ae/20220816/أوليانوف-قد-يتم-التوصل-لاتفاق-لاستعادة-الصفقة-النووية-مع-إيران-الأسبوع-الجاري-أو-المقبل-1066461147.html
أوليانوف: قد يتم التوصل لاتفاق لاستعادة الصفقة النووية مع إيران الأسبوع الجاري أو المقبل
أوليانوف: قد يتم التوصل لاتفاق لاستعادة الصفقة النووية مع إيران الأسبوع الجاري أو المقبل
أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن إيران ردت بشكل بناء على مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الاتفاق... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T08:46+0000
2022-08-16T08:46+0000
2022-08-16T08:46+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_0:230:3070:1957_1920x0_80_0_0_5aad73ee294c2ad4482766899dcb490e.jpg
وقال أوليانوف في مقابلة مع قناة "سولوفييف لايف" التي تبث عبر "اليوتيوب": "الإيرانيون قدموا أمس ردهم على ما يسمى بالنص النهائي للاتفاقية، وفي رأيي كان ردهم بناء للغاية. هم يؤكدون استعدادهم لعقد الصفقة بشرط أن يقبل الأمريكيون 3 تعديلات. الكرة الآن في الجانب الأمريكي". وتابع قائلا: "أحد تلك التعديلات التي أدخلها الإيرانيون أمس تهدف إلى تعزيز هذه الضمانات إلى حد ما، بالإضافة إلى شيء آخر على ما يبدو سيتم القيام به في هذا الاتجاه". وأردف المندوب الروسي بقوله: "يجب على الأمريكيين الرد. إذا كان الجواب إيجابيا، فذلك في الغالب يعني أنه سيتم عقد اجتماع وزاري قريبا يتم فيه عقد اتفاق".مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_3833d37377b39be7ab8a44bb66118dbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران
أوليانوف: قد يتم التوصل لاتفاق لاستعادة الصفقة النووية مع إيران الأسبوع الجاري أو المقبل
تابعنا عبر
أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن إيران ردت بشكل بناء على مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الاتفاق النووي.
وقال أوليانوف في مقابلة مع قناة "سولوفييف لايف" التي تبث عبر "اليوتيوب": "الإيرانيون قدموا أمس ردهم على ما يسمى بالنص النهائي للاتفاقية، وفي رأيي كان ردهم بناء للغاية. هم يؤكدون استعدادهم لعقد الصفقة بشرط أن يقبل الأمريكيون 3 تعديلات. الكرة الآن في الجانب الأمريكي
".
وأضاف أوليانوف أن إيران اقترحت خلال تعديل مشروع استعادة الاتفاق النووي، تعزيز الضمانات الخاصة بالحفاظ على الاتفاق مستقبلا.
وتابع قائلا: "أحد تلك التعديلات التي أدخلها الإيرانيون أمس تهدف إلى تعزيز هذه الضمانات إلى حد ما، بالإضافة إلى شيء آخر على ما يبدو سيتم القيام به في هذا الاتجاه". وأردف المندوب الروسي بقوله: "يجب على الأمريكيين الرد. إذا كان الجواب إيجابيا، فذلك في الغالب يعني أنه سيتم عقد اجتماع وزاري قريبا يتم فيه عقد اتفاق".
مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم.