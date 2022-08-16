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https://sputnikarabic.ae/20220816/إخلاء-سبيل-محتجز-الرهائن-بأحد-بنوك-بيروت-1066473082.html
إخلاء سبيل "محتجز الرهائن" بأحد بنوك بيروت
إخلاء سبيل "محتجز الرهائن" بأحد بنوك بيروت
قرر النائب العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، إسقاط الدعوى ضد المودع بسام الشيخ حسين، الذي احتجز رهائن بأحد مصارف بيروت الأسبوع الماضي، وذلك بعد تنازل المصرف عن... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T12:02+0000
2022-08-16T12:02+0000
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بيروت - سبوتنيك. وحصلت وكالة "سبوتنيك" على قرار النيابة العامة، التي أشارت إلى أنه تم إسقاط الدعوى بحق الشيخ وتقرر إخلاء سبيله بعد تنازل مصرف "فدرال بنك" عن الدعوى وعدم متابعتها.واحتجز بسام الشيخ حسين الخميس الماضي، عددا من موظفي "فدرال بنك" في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

إخلاء سبيل "محتجز الرهائن" بأحد بنوك بيروت

12:02 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للمودعين في لبنان انتهت بمواجهة دامية مع الأمن اللبناني
تظاهرة للمودعين في لبنان انتهت بمواجهة دامية مع الأمن اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قرر النائب العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، إسقاط الدعوى ضد المودع بسام الشيخ حسين، الذي احتجز رهائن بأحد مصارف بيروت الأسبوع الماضي، وذلك بعد تنازل المصرف عن الدعوى القضائية، ومن المقرر إخلاء سبيل الشيخ خلال فترة قصيرة.
بيروت - سبوتنيك. وحصلت وكالة "سبوتنيك" على قرار النيابة العامة، التي أشارت إلى أنه تم إسقاط الدعوى بحق الشيخ وتقرر إخلاء سبيله بعد تنازل مصرف "فدرال بنك" عن الدعوى وعدم متابعتها.
واحتجز بسام الشيخ حسين الخميس الماضي، عددا من موظفي "فدرال بنك" في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.

وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.
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