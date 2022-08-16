https://sputnikarabic.ae/20220816/إسرائيل-تقدم-مقترحا-لروسيا-لإنهاء-أزمة-عمل-الوكالة-اليهودية-لديها-1066487627.html

إسرائيل تقدم مقترحا لروسيا لإنهاء أزمة عمل الوكالة اليهودية لديها

إسرائيل تقدم مقترحا لروسيا لإنهاء أزمة عمل الوكالة اليهودية لديها

قدمت تل أبيب مقترحا لموسكو في محاولة لإنهاء أزمة عمل الوكالة اليهودية في روسيا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T15:49+0000

2022-08-16T15:49+0000

2022-08-16T15:49+0000

روسيا

إسرائيل

العالم

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القدس – سبوتنيك. ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر قولها إن "إسرائيل قدمت لروسيا في الأيام الأخيرة مقترحا في محاولة للتوصل إلى اتفاق بعيدا عن المحكمة بشأن نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، وذلك بهدف إنهاء الأزمة".وبحسب الموقع: "ستعقد يوم الجمعة المقبل جلسة استماع أخرى في محكمة موسكو بشأن الدعوى المرفوعة من وزارة العدل الروسية ضد الوكالة اليهودية"، و"مع تقدم العملية القانونية، سيكون من الأكثر صعوبة الوصول إلى حل وسط يمنع إنهاء أنشطة الوكالة في روسيا".وأشار الموقع إلى أن "الهدف من المحادثة التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التحقق أخيرًا من عدم وجود أسباب سياسية وراء الإجراء الذي بدأته وزارة العدل الروسية ضد الوكالة اليهودية".وقال الموقع إن "المحادثة كانت دافئة وطويلة، وأن الرئيس الروسي بوتين أو غيره من المسؤولين في الكرملين لم يكونوا وراء هذه الخطوة، وأنها لم تكن عقوبة روسية ضد إسرائيل على خلفية السياسة تجاه الحرب في أوكرانيا أو أي قضية سياسية أخرى".وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير، فقد "أظهر بوتين خلال المحادثة استعداده لحل القضية من خلال قنوات قانونية، بل وأوضح أنه حتى لو لم تكن روسيا راضية عن هجرة مواطنيها، فإنها لا تنوي منع هجرة اليهود إلى إسرائيل".وأفاد الموقع أنه "بعد يوم من المحادثة بين هرتسوغ وبوتين وفي ضوء الرسالة الإيجابية من الرئيس الروسي، اتصل مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، إيال حولاتا، بنظرائه في الكرملين، واقترح أن يحاول الجانبان الوصول إلى حل منسق خارج جدران المحكمة".وأشار مسؤولان إسرائيليان إلى أن "حولاتا اقترح تأجيل جلسة المحكمة المقرر عقدها في 19 آب/أغسطس رهنا ببدء المحادثات بين الوكالة اليهودية ووزارة العدل الروسية بشأن تنظيم أنشطة المنظمة في روسيا، بطريقة تتفق مع القانون الروسي، وأن المحامين الروس الذين يمثلون الوكالة اليهودية والوفد القانوني الإسرائيلي الذي زار موسكو قبل نحو أسبوعين قدموا مقترحات مماثلة، لكن وزارة العدل الروسية رفضتها".وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأنه "في هذه المرحلة لم يتم تأجيل جلسة الاستماع المقبلة في محكمة موسكو ومن المتوقع أن تعقد يوم الجمعة المقبل".وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن "تأجيل الجلسة أو قرار القاضي بإرسال الأطراف للتوصل إلى حل وسط سوف يعني أن القضية في طريقها إلى الحل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد حذر من أن "وقف السلطات الروسية لنشاط الوكالة اليهودية في روسيا ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات بين تل أبيب وموسكو".وأضاف بالقول إن "العلاقات مع روسيا هامة جدا لإسرائيل ولليهود هناك، وإن إغلاق الوكالة هناك وحظر نشاطها سيكون تطورا خطيرا له تداعيات على علاقات البلدين".وقد أوعز لابيد للطاقم القانوني الخاص الذي اجتمع به بمشاركة وزيري الهجرة والاستيعاب، والبناء والإسكان، لعمل كافة الإجراءات القانونية والحؤول دون تنفيذ السلطات الروسية قرارها بإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية لديها.وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت، الشهر الماضي، دعوى قضائية على الوكالة اليهودية في روسيا "سوخنوت"، مطالبة بتصفية أعمالها في البلاد.وقالت محكمة باسماني في موسكو، لوكالة "سبوتنيك"، "تلقت المحكمة دعوى قضائية من الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو، بشأن تصفية منظمة الوكالة اليهودية سوخنوت، غير الربحية والمستقلة، لدعم العلاقات مع الجالية اليهودية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الروسية، أنها أكملت فحص وتدقيق وثائق منظمة الوكالة اليهودية، دون الكشف عن نتائج المراجعة.وذكرت وسائل الإعلام، أن السلطات الروسية أرسلت إلى الوكالة اليهودية، التي تتعامل مع قضايا العودة (الهجرة) إلى إسرائيل، طلبًا بوقف أنشطتها في روسيا. ونفت المنظمة المعلومات حول إنهاء عملها في روسيا؛ لافتة إلى أن الاتصالات مع السلطات الروسية تجري بشكل مستمر.

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