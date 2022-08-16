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https://sputnikarabic.ae/20220816/إعلام-سفينة-محملة-بالحبوب-غادرت-ميناء-يوجني-الأوكراني-1066455573.html
إعلام: سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء "يوجني" الأوكراني
إعلام: سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء "يوجني" الأوكراني
أشارت تقارير إعلامية إلى مغادرة سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية لميناء "يوجني" بالقرب من أوديسا، متجهة إلى أفريقيا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T05:52+0000
2022-08-16T05:52+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نشرت "رويترز" فإن السفينة "Brave Commander" غادرت الميناء وتتجه للسواحل الأفريقية، بحسب بيانات من خدمة تتبع السفن "Refinitiv".في وقت سابق، ذكرت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سمح لخمس سفن بمغادرة أوكرانيا يوم الثلاثاء كجزء من "صفقة الحبوب".وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن هذه هي الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية الإنسانية بموجب الاتفاق. وبحسب ما ورد غادرت السفينة إسطنبول وغادرت متوجهة إلى أوديسا في 10 أغسطس/ آب بعد أن فحصها مركز التنسيق المشترك.يذكر أنه في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية، في إسطنبول، ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة ، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك من أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20220814/الأولى-منذ-بدء-الأزمة-سفينة-حبوب-أممية-تستعد-لمغادرة-أوكرانيا-إلى-إثيوبيا-1066397064.html
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أخبار أوكرانيا

إعلام: سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء "يوجني" الأوكراني

05:52 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Morad Saeed بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري
 بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Morad Saeed
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أشارت تقارير إعلامية إلى مغادرة سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية لميناء "يوجني" بالقرب من أوديسا، متجهة إلى أفريقيا.
وبحسب ما نشرت "رويترز" فإن السفينة "Brave Commander" غادرت الميناء وتتجه للسواحل الأفريقية، بحسب بيانات من خدمة تتبع السفن "Refinitiv".
في وقت سابق، ذكرت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سمح لخمس سفن بمغادرة أوكرانيا يوم الثلاثاء كجزء من "صفقة الحبوب".

وتم السماح بخروج "MV Brave Commander" من ميناءي "يوجني" وعلى متنها 23300 طن من القمح وستتوجه السفينة إلى جيبوتي.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن هذه هي الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية الإنسانية بموجب الاتفاق. وبحسب ما ورد غادرت السفينة إسطنبول وغادرت متوجهة إلى أوديسا في 10 أغسطس/ آب بعد أن فحصها مركز التنسيق المشترك.
بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
الأولى منذ بدء الأزمة... سفينة حبوب أممية تستعد لمغادرة أوكرانيا إلى إثيوبيا
14 أغسطس, 15:04 GMT
يذكر أنه في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية، في إسطنبول، ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة ، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك من أوديسا.
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