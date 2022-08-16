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https://sputnikarabic.ae/20220816/إعلام-كييف-لا-يمكنها-التقدم-في-خيرسون-دون-التعرض-لخسائر-فادحة-1066478550.html
إعلام: كييف لا يمكنها التقدم في خيرسون دون التعرض لخسائر فادحة
إعلام: كييف لا يمكنها التقدم في خيرسون دون التعرض لخسائر فادحة
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن القوات الأوكرانية غير قادرة على التقدم في منطقة خيرسون دون التعرض لخسائر فادحة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:10+0000
2022-08-16T13:10+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن تعطيل سلاسل التوريد لم يتم، الأمر الذي يمنح التفوق الساحق لروسيا في المدفعية والذخيرة والأسلحة الثقيلة، ما يجعل من الصعب أو المستحيل على القوات الأوكرانية التقدم دون التعرض لخسائر فادحة".في وقت سابق، قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن التصريحات حول الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية على خيرسون كانت جزءا من عملية إعلامية ونفسية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلام: كييف لا يمكنها التقدم في خيرسون دون التعرض لخسائر فادحة

13:10 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورالمدفعية
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن القوات الأوكرانية غير قادرة على التقدم في منطقة خيرسون دون التعرض لخسائر فادحة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن تعطيل سلاسل التوريد لم يتم، الأمر الذي يمنح التفوق الساحق لروسيا في المدفعية والذخيرة والأسلحة الثقيلة، ما يجعل من الصعب أو المستحيل على القوات الأوكرانية التقدم دون التعرض لخسائر فادحة".

وجاء في تصريح لمقاتل حمل اسم "آدا" في الجيش الأوكراني، قاله للصحيفة: " نحتاج للتفوق العددي والأسلحة الثقية للأسف لدينا بعض المشاكل في هذا الأمر".

في وقت سابق، قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن التصريحات حول الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية على خيرسون كانت جزءا من عملية إعلامية ونفسية.
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